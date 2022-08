Un muchacho falleció adentro de una cabina de internet en San Juan de Miraflores | Fuente: RPP

Un raro hecho se dio este sábado a altas horas de la noche en el distrito de San Juan de Miraflores. Un joven que acudió a un local que ofrece servicio de internet, fue encontrado muerto en una de las cabinas del lugar.

La dueña del establecimiento, quien no quiso dar su nombre fue la que halló sin vida al muchacho, luego de ir a su cabina porque su tiempo ya había terminado. El hombre tendría unos 20 años aproximadamente y no se le pudo identificar rápidamente porque no era alguien conocido en la zona.





Se trataría de una sobredosis

El joven había ingresado a la cabina de internet en la noche del sábado y la responsable del local, tras ver que la persona había fallecido procedió a sacar el cuerpo hacia la calle y lo puso en la vereda.

Los efectivos policiales informaron que hallaron jeringas, ligas y unos frascos que presuntamente contenían estupefaciente en el lugar de los hechos, por lo que todo parece indicar se trataría de una sobredosis por drogas. Un fiscal llegó a la zona para hacer el levantamiento de cadáver y continuar con la investigación.

El local de internet se ubica en la av. José Torres Paz, San Juan de Miraflores.