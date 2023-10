Alcalde de San Martín de Porres: "Es mejor tener un estado de emergencia a no tenerlo"

El burgomaestre de San Martín de Porres, Hernán Sifuentes, defendió que la medida del estado de emergencia continúe en su jurisdicción, pues desde hace años tienen el problema de la delincuencia y crimen organizado afectando a los vecinos.

"He sido yo quien lo solicitó desde el inicio de mi gestión. Si bien es cierto hay aún una sensación de inseguridad, es mejor tener estado de emergencia a no tenerlo. La deficiencia que tiene la Policía, para ser claro, además de los temas logísticos, es que tiene más del 70 % de problemas en el parque automotor. Esto no es la panacea para resolver el problema de la inseguridad"

Sifuentes señaló que con esta medida se ha conseguido desactivar bandas criminales. En ese sentido, aclaró que esto no solo se trata de mayor cantidad de policías, sino de investigación e inteligencia.

"36 días antes, las denuncias por robo de celulares y carteras eran 505, ahora son 351. Nosotros con la presencia de Serenazgo y la información que tenemos en las calles, obviamente cruzamos la información con la Policía Nacional. Entre la medianoche y las 4:00 a. m. ya no hay fiestas en las calles. SMP tenía un promedio de 28 a 30 fiestas en la vía pública", explicó.

Asaltan cafetería en SMP

Dos delincuentes armados asaltaron una cafetería de la cuarta cuadra del jirón Salaverry, en San Martín de Porres (SMP), uno de los distritos donde rige el estado de emergencia.

El crimen ocurrió ayer, jueves, a plena luz del día y cuando el negocio estaba lleno de clientes, entre los que estaba un niño con su madre.

Las cámaras de seguridad del local captaron el momento exacto en el que los asaltantes ingresan con total violencia, apuntando con el arma a la cajera y a los trabajadores, para que entreguen las ganancias del día, un aproximado de dos mil soles.

Además, los ladrones arrebataron las pertenencias, como billeteras y celulares, a los clientes del establecimiento. Todo ocurrió en menos de un minuto y medio.

La propietaria del local, Sonia Cuadros, indicó a RPP Noticias que esta es la sexta vez que la cafetería sufre un robo, desde su inauguración, hace dos años.

"Llegaron con un armamento en moto y nos asaltaron. Fue más susto de que pusieran un arma en la cabeza de mis chicas. Hemos denunciado varias veces a la Policía y nada, no hay seguridad y se supone que estamos en estado de emergencia. En este último año (nos han robado) tres veces. Llevo el local abierto dos años y en total son seis veces", señaló.