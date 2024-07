San Martín de Porres: vecinos denuncian constantes aniegos en la calle Manuel Vegas [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Los vecinos de la urbanización Antares, en el distrito limeño de San Martín de Porres, denunciaron que se registran constantes aniegos por el colapso de los desagües en esta zona, lo que les genera mucho malestar y afecta sus actividades diarias.



A través del Rotafono de RPP, vecinos indicaron que este problema ocurre en la cuadra tres de la calle Manuel Vegas, donde los malos olores se han hecho muy comunes. Es por ello que piden la intervención de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), para que solucionen el problema.



"Es una inmundicia, un asco, ya no se puede vivir así. Estamos cansados y estamos hartos. Este hecho se da seguido, ya no sabemos con quien quejarnos, con quien denunciar. Tiene que venir Sedapal y romper y sacar todo eso porque ya no se puede", dijo Carmela Rosas, una de las vecinas afectadas por esta situación, a RPP.



Exigen presencia de Sedapal



Los vecinos también indicaron que los niños no pueden salir a jugar o caminar por la calle, debido a la presencia de los aniegos, aguas que se empozan en la entrada de muchas viviendas.



Ellos están exigiendo a las autoridades de Sedapal enviar personal a esta zona de San Martín de Porres para que reparen las redes de alcantarillado y evitar que se siga repitiendo esta situación.