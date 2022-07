San Miguel: Grupo de personas ingresó a la fuerza al Parque de las Leyendas tras agredir a personal de seguridad y serenazgo

El Parque de las Leyendas informó este viernes que un grupo de aproximadamente 70 personas ingresó a las 12:30 pm a su recinto, ubicado en el distrito de San Miguel, "empujando y agrediendo" al personal de seguridad y serenazgo que resguardaba el lugar.



Mediante un comunicado, precisaron que dieron cuenta del hecho a la Comisaría de Maranga y solicitaron el apoyo correspondiente. "Alrededor de las 12:40 pm. dos efectivos de la Policía Nacional del Perú se apersonaron al parque para ayudar a controlar la situación", señaló.



"Minutos antes, debido a un tema de gran afluencia y para garantizar el ingreso seguro y ordenado de los visitantes, el Parque de las Leyendas cerró sus puertas por unos minutos siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes", añadió.

El Parque de las Leyendas informó que al promediar la 1:00 pm. la calma y el orden volvieron al lugar gracias al apoyo del Serenazgo de Lima y el público ingresó con normalidad.

Parque de las Leyendas | Fuente: RPP

Niegan venta de entradas sin tener en cuenta aforo

Además, aclaró que el recinto tiene una capacidad de aforo de 65 mil personas y siempre tiene como prioridad salvaguardar la integridad de sus visitantes, así como de la colección zoológica, arqueológica y botánica que alberga.

"Negamos rotundamente que el Parque de las Leyendas haya vendido entradas sin tener en cuenta el aforo", expresó.

Asimismo, el afirmaron que se encuentran tomando acciones correctivas para que este tipo de hechos no se vuelvan a repetir y evitar la incomodidad del público.



"El Parque de las Leyendas lamenta profundamente los hechos ocurridos esta mañana y reitera su compromiso de brindar una experiencia grata a todos sus visitantes, sin dejar de lado su seguridad", finalizó.

Comunicado de Parque de las Leyendas | Fuente: Municipalidad de Lima

