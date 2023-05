Pudo ser una tragedia: un automóvil se incendió en un grifo cuando era abastecido de combustible

Lima "Empezó a tanquear y de la manguera salió chispas", indicó el conductor

En un video grabado por testigos se observa cómo las llamas se expanden con tanta rapidez que las trabajadoras solo alcanzaron a cerrar las llaves principales y evacuar a todas las personas. | Fuente: RPP

Pudo ser una tragedia. Un automovil se incendió esta madrugada, cuando se abastecía de gas natural vehicular (GNV) en un grifo ubicado en el cruce de las avenida Huancaray y Huarochirí, en el distrito limeño de Santa Anita.

El conductor del vehículo siniestrado, identificado como Dilan Mayhuasca Guzmán (21), afirmó que alquilaba la unidad vehicular para brindar el servicio taxi.

El joven señaló que acudió al grifo para tanquear por completo la unidad. Sin embargo, en cuestión de minutos, se inició el fuego, debido -según indica- a un desperfecto en la manguera del grifo.

"Y la chica me pregunta '¿Lleno?'. 'Claro, sí, lleno', le respondo. Me percato que, cuando mete su manguera, estaba parchado con cinta aislante. Yo normal, no le tomé importancia. Empezó a tanquear y de la manguera salió chispas y fuga para arriba. Y se prendió el fuego. Reventó más fuerte y se quemó por acá la chica", relató.

Trabajadora herida

En un video grabado por testigos, se observa cómo las llamas se expanden con tanta rapidez que las trabajadoras solo alcanzaron a cerrar las llaves principales y evacuar a todas las personas.

Una trabajadora, identificada como Nicole Cancho Fernández (19), fue trasladada al Hospital Voto Bernales de EsSalud debido a quemaduras sufridas en el rostro y cabello.

Otras trabajadoras del establecimiento afirmaron que lo atado con cinta aislante era para asegurar las vías de gas de entrada y salida.



Personal de los bomberos y agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron para atender la emergencia y, al cierre de esta nota, esperaban la presencia de peritos para trasladar el vehículo calcinado a la Comisaría PNP de Santa Anita.