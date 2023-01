Susana Saldaña señaló que la crisis no solo es aprovechada por azuzadores políticos sino también por delincuentes | Fuente: EFE | Fotógrafo: Hugo Curotto

Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, en diálogo con RPP Noticias, se pronunció sobre la actual crisis social y política que se vive en diversas regiones del país, desde el pasado 7 de diciembre.

Al respecto, Saldaña consideró que había "azuzadores políticos" que estarían instrumentalizando las necesidades de la población para fines particulares.

"Aquí lo que vemos es la utilización política de la necesidad y de las demandas legítimas de mucha gente y usan y azuzan porque están en campaña (…) Eso es lo que hay que hablar con la gente, hay que decirles la verdad", refirió.

Asimismo, señaló que "no se debe caer en el juego" de quienes intentan dividir a los peruanos.

"Nos llama la atención lo que está pasando en el país y creo que no debemos caer en el juego de generar más diferencias entre peruanos. Creo que todos somos los llamados a decir ‘basta ya’ y, más bien, decir ‘qué hacemos para unirnos para sacar adelante el país", remarcó.

En ese sentido, recalcó que la mayoría de peruanos trabaja "para darle algo bueno al país". Además, subrayó que en Gamarra, una gran mayoría de comerciantes proviene de regiones.

“Más del 90% de las personas que trabajamos en Gamarra somos de provincias. Todos hemos venido a Lima a hacer patria, a hacer país, a trabajar, a ser formales, a generar empleo y a pagar impuestos. Esa ha sido nuestra labor durante todos estos años y Gamarra lo ha demostrado durante mucho tiempo porque ha resistido terrorismo, dictaduras (...) y seguimos resistiendo crisis políticas", indicó.





"No hemos podido llegar a los niveles de venta prepandemia"

Por otro lado, Saldaña lamentó que, pese a los esfuerzos de los productores y comerciantes de Gamarra, aún no se haya podido llegar a los niveles prepandémicos de flujo comercial.

"Hacemos todo lo posible; pero, por cosas que escapan de nuestras manos, no podemos avanzar. Por ejemplo, no hemos podido superar el 50% de los niveles de venta prepandémicos. Esperábamos que en la campaña de fin de año del 2022 cerráramos con cifras superiores. El 2021, no pudimos superar el 40%. Esperábamos pasarlo y no hemos llegado", sostuvo.

"El nivel de empleo, no solo en Gamarra sino de nuestra industria, estamos hablando de un millón de puestos de trabajo. Medio millón de peruanos siguen esperando por recuperar su puesto de trabajo de estas mypes que quebraron en pandemia", agregó.

Asimismo, consideró que las mypes en regiones "respaldan las protestas"; pero no están de acuerdo con el bloqueo de vías que termina perjudicando su actividad comercial.

"El sector textil confecciones es alrededor de 100 mil micro y pequeñas empresas a nivel nacional. Más del 50% está en todo el país, más del 30% está en el sur, en todas estas regiones que siguen en paro. Ellas no pueden abastecerse y afecta a los empresarios y productores de Lima, pero también los afecta a ellos porque no están vendiendo, llevan más de dos meses en paro, de qué van a vivir, con qué sostienen a su familia", remarcó.