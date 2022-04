Poder Judicial se pronuncia tras el caso de Sebastián Palacín | Fuente: Andina/referencial

El Poder Judicial utilizó sus redes sociales este martes para recordarle a la población que el sujeto que viola a una persona en estado de inconsciencia recibirá una condena de hasta 26 años de cárcel.

Esta advertencia se produce luego de que Sebastián Palacín revelara en un video haber presuntamente violado a dos jóvenes junto a un amigo.

La ministra de la Mujer, Diana Miloslavic, fue una de las primeras en pronunciarse y envió un escrito al Ministerio Público para que se inicie de inmediato una investigación sobre este caso.

“Quien comete violación a una persona luego de haberla puesto en estado de inconsciencia o en la imposibilidad de resistir, será reprimido/a hasta con 26 años de cárcel”, indicó el Poder Judicial en redes sociales.

Sebastián Palacín afirmó, en otro video, que todo fue producto de su “imaginación” y que forma parte de un “experimento social” para “medir las reacciones de las audiencias”. Sin embargo, sus descargos no lo salvarán de ser investigado.

"Todo lo publicado no ha sido real, todo ha sido parte de mi imaginación, como muestra de un experimento social bajo el cual me encuentro trabajando, en el cual he deseado medir las reacciones de las audiencias, ver las reacciones, los compartir, los likes, pero todo ha acabado en un problema serio”, indicó Palacín Newell.





Padre de Palacín Newell le pide que asuma las consecuencias

El presidente ejecutivo del Indecopi, Julián Palacín Gutiérrez, criticó a su propio hijo por lo que dijo en el video de Tik Tok y enfatizó que el joven deberá asumir las consecuencias de sus actos. Añadió que serán las autoridades las que deberán esclarecer el caso.

“Como padre, siento el más profundo dolor por todo lo que está aconteciendo. Lamento y rechazo absolutamente las expresiones vertidas por mi hijo, quien deberá asumir las consecuencias de sus expresiones como mayor de edad que es”, fue su mensaje en Twitter.

“La falta de respeto a la dignidad de las mujeres no puede ser motivo de burla bajo ninguna circunstancia. Serán las autoridades correspondientes y mi hijo quienes aclaren este tema con la verdad por delante”, añadió Palacín Gutiérrez.

#LoÚltimo l El Ministerio Público abrió #InvestigaciónPreliminar por 60 días contra Sebastián Palacín Newell, por la presunta comisión del delito de violación de la libertad sexual en perjuicio de dos ciudadanas aún por identificar. pic.twitter.com/OkMPzfjnVb — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 27, 2022

Fiscalía le abre investigación por video en Tik Tok

La Fiscalía de la Nación anunció que se le abrió una investigación preliminar a Sebastián Palacín por 60 días debido al presunto delito de violación contra dos mujeres.

"El Ministerio Público abrió #InvestigaciónPreliminar por 60 días contra Sebastián Palacín Newell, por la presunta comisión del delito de violación de la libertad sexual en perjuicio de dos ciudadanas aún por identificar", se lee en el tuit de la institución.