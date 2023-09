Ministra de Vivienda dice que tres distritos serían "los más afectados" por corte de agua

Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo serán los tres distritos que tendrían más inconvenientes ante la anunciada restricción de agua potable el próximo 6 de octubre por trabajos para mejora de tuberías. Ellos estarán hasta cuatro días sin el servicio de manera regular.

"Tenemos tres distritos que serían de alguna manera los más afectados, que van a recuperar el servicio entre lunes y martes. Son parte de Chorrillos, San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo. En el caso de estos tres últimos ya Sedapal como el Ministerio de Vivienda, junto con los municipios, hemos tomado previsiones para garantizar que haya suministro tanto en los colegios como hospitales y centros médicos. También se hará repartición de agua en algunos puntos", manifestó la ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar a RPP Noticias.

Pérez de Cuellar señaló que en el caso de los otros 19 distritos van a recuperar el servicio de agua progresivamente dentro de dos días.

"19 de ellos van a recuperar el servicio en las 48 horas. Estos distritos, entre el sábado y domingo, tendrán el servicio completamente restablecido. Son: El Agustino, Ate, Santa Anita, San Luis, La Molina, Cieneguilla, San Juan de Lurigancho, Surco, Barranco, Surquillo, Miraflores, San Isidro, Villa El Salvador, San Martín de Porres, Independencia, La Victoria, Cercado de Lima, Rímac y San Borja", añadió.

La ministra enfatizó que Sedapal publicará esta información en sus redes sociales así como también informarán por otras vías para informar a toda la población. Sin embargo, recalcó que esta restricción no significa que todos los distritos carezcan de agua.

"No estamos hablando de que en todos los distritos faltará el agua. También hay lugares donde se dará baja presión. No es que estos 22 distritos no van a tener agua en cuatro días. Por eso es importante lo que estoy manifestando, habrá zonas donde se dará baja presión y otras donde el suministro regular se va a compensar con camiones cisterna", puntualizó.

Congreso pide explicaciones

La Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso exigió este lunes a Sedapal información detallada ante la anunciada interrupción del servicio de agua potable en la capital y el Callao.

El titular de la comisión parlamentaria, Wilson Soto (Acción Popular), pidió también “se informe los planes de contingencia que se aplicarán para cada evento señalado, a fin de que los usuarios no se vean afectados por la falta de agua potable, elemento esencial para el normal desarrollo de sus actividades".

“Sedapal, como empresa responsable de la distribución del agua potable de Lima y Callao, debe tener planes de contingencia para este tipo de situaciones”, se lee en el documento.