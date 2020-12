El corte de agua afectará dos distritos de Lima. | Fuente: Andina

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que sábado, 19 de diciembre, habrá corte de agua en Ventanilla y San Juan de Lurigancho (SJL).

La suspensión del servicio, programada para realizar trabajos de mejoramiento en el sistema de agua potable, no afectará a la totalidad de estas jurisdicciones, restringiéndose a zonas específicas y por unas horas.

La empresa estatal destacó que estos trabajos “son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Lima y Callao”, en un mensaje enviado en sus redes sociales.

El corte de agua será de la siguiente manera:

-Ventanilla (de 12 h a 18 h)

Apv. Profam Perú.

-San Juan de Lurigancho (de 9 h a 16 h)

A.F. 1ro de Marzo A, B, C, D y Y; agrupación de pobladores Nueva J, A, B, C, D, F, G, H, I; pasaje Nuevo Miguel Grau, A.F. Los Ángeles II Etapa A, B, C, D, E; A.F. Milagro de Dios A, B, C, D, E; A.H. Paraíso G, H, I y J.

⚠| #SedapalAlerta

Conoce las zonas donde se suspenderá el servicio de agua potable. Recuerda que estos trabajos son importantes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de #Lima y #Callao. pic.twitter.com/Z78clDOsf4 — SedapalOficial (@SedapalOficial) December 18, 2020