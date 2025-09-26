Alerta naranja en Lima y otras 10 regiones de la costa por vientos "de moderada a fuerte intensidad"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alerta naranja en la costa peruana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que Lima y otras diez regiones del litoral serán golpeadas por vientos “de moderada a fuerte intensidad”.

El organismo indicó que, para este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, se esperan vientos con velocidades superiores a los 35 kilómetros por hora.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal”, se lee en el aviso meteorológico publicado en la página web del Senamhi.

“Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, añadió.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.



#Infórmate #Senamhi #MINAM Lima y Callao presentaron disminución de las temperaturas diurnas, luego de varios días de brillo solar. Estaciones ubicadas en el Callao y La Molina reportaron temperaturas máximas de 18.6°C y 17.9°C respectivamente. pic.twitter.com/XW9dl2O0vm — Senamhi (@Senamhiperu) September 26, 2025

Vientos de más de 35 kilómetros por hora

Según el Senamhi, para este viernes, 26 de septiembre, se prevén “vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 36 km/h en la costa de Ica”.

En tanto, para el sábado, 27 de septiembre, se pronostican “vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 36 km/h en la costa de Ica”.

Cabe mencionar que, en paralelo, el Senamhi informó que Lima y otras regiones de la costa norte y centro soportarán precipitaciones dispersas y de corta duración.

En un comunicado, el organismo detalló que las lluvias afectarán principalmente los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica hasta el sábado, 27 de septiembre.

