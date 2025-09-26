Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alerta naranja en Lima y otras 10 regiones de la costa por vientos "de moderada a fuerte intensidad"

La alerta por vientos intensos va desde este viernes hasta el sábado.
La alerta por vientos intensos va desde este viernes hasta el sábado. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi advirtió que los vientos podrían alcanzar velocidades superiores a los 35 kilómetros por hora. Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Alerta naranja en la costa peruana. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que Lima y otras diez regiones del litoral serán golpeadas por vientos “de moderada a fuerte intensidad”.

El organismo indicó que, para este viernes y sábado, 26 y 27 de septiembre, se esperan vientos con velocidades superiores a los 35 kilómetros por hora.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal”, se lee en el aviso meteorológico publicado en la página web del Senamhi.

“Asimismo, se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”, añadió.

La alerta naranja contempla las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes.

Vientos de más de 35 kilómetros por hora

Según el Senamhi, para este viernes, 26 de septiembre, se prevén “vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 36 km/h en la costa de Ica”.

En tanto, para el sábado, 27 de septiembre, se pronostican “vientos con velocidades próximas a los 33 km/h en la costa norte, alrededor de los 34 km/h en la costa centro, cercanas a los 22 km/h en la costa sur y valores próximos a los 36 km/h en la costa de Ica”.

Cabe mencionar que, en paralelo, el Senamhi informó que Lima y otras regiones de la costa norte y centro soportarán precipitaciones dispersas y de corta duración.

En un comunicado, el organismo detalló que las lluvias afectarán principalmente los departamentos de Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Lima e Ica hasta el sábado, 27 de septiembre.

Te recomendamos

Informes RPP

El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital

En Lima, el auge de grandes proyectos inmobiliarios en respuesta a la creciente demanda de vivienda genera preocupación entre los vecinos de distintos distritos de la capital quienes alertan sobre el eventual impacto en los servicios básicos, el tránsito y la infraestructura de sus barrios. Más detalles en el siguiente informe:
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Senamhi Primavera Fuertes vientos Lima

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA