Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Alarma por lluvias en Lima y otras 11 regiones del país en plena primavera: ¿a qué se debe este fenómeno?

Las precipitaciones se presentarán hasta el próximo 12 de octubre, según el Senamhi.
Las precipitaciones se presentarán hasta el próximo 12 de octubre, según el Senamhi. | Fuente: Andina
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi activó una alerta amarilla en estas jurisdicciones por precipitaciones “de ligera a moderada intensidad”, que estarán acompañadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta amarilla en Lima y otras 11 regiones por precipitaciones “de ligera a moderada intensidad”, en plena primavera.

En un su página web oficial, el organismo advirtió que estas precipitaciones “estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”. 

“Además, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nieve en localidades sobre los 4 000 m.s.n.m. de la sierra central”, detalló el ente estatal.

La alerta amarilla estará activa hasta el domingo, 12 de octubre, a las 23:59 horas, y comprende las regiones Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.

“Para la costa norte, se espera lluvia de ligera a moderada intensidad en Tumbes y en la costa interior de Piura. Además, se esperan lluvias localizadas en zonas próximas al litoral costero de Piura y Lambayeque”, añadió el Senamhi.

¿Por qué se presentan estas precipitaciones?

El Senamhi explicó que las precipitaciones en la costa norte del Perú tienen su origen en el “trasvase de lluvias provenientes de la sierra norte, fenómeno que genera nubosidad y lluvias ligeras en zonas costeras cercanas”.

“Se prevén acumulados de lluvia entre los 3 mm/día y 6 mm/día en la costa de Tumbes y Piura, menores a los 2 mm/día en Lambayeque y La Libertad. En tanto, en la sierra norte se esperan registros entre los 10mm/día y 15 mm/día”, indicó en un comunicado.

Te recomendamos

Informes RPP

A cinco meses de la elección del Papa, ¿cómo recuerdan los chiclayanos ese emotivo momento?

El 8 de octubre se cumplieron cinco meses desde que Robert Prevost fue elegido como el Papa León XIV. Una persona que estuvo entregada a su devoción y cariño a Lambayeque. Hoy, sus fieles chiclayanos lo recuerdan con cariño. Escuchemos el informe elaborado por Henry Urpeque.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Senamhi Primavera Lluvias

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA