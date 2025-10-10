Alarma por lluvias en Lima y otras 11 regiones del país en plena primavera: ¿a qué se debe este fenómeno?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) activó una alerta amarilla en Lima y otras 11 regiones por precipitaciones “de ligera a moderada intensidad”, en plena primavera.

En un su página web oficial, el organismo advirtió que estas precipitaciones “estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h”.

“Además, se prevé la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2 800 m.s.n.m. y nieve en localidades sobre los 4 000 m.s.n.m. de la sierra central”, detalló el ente estatal.

La alerta amarilla estará activa hasta el domingo, 12 de octubre, a las 23:59 horas, y comprende las regiones Áncash, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura y Tumbes.

“Para la costa norte, se espera lluvia de ligera a moderada intensidad en Tumbes y en la costa interior de Piura. Además, se esperan lluvias localizadas en zonas próximas al litoral costero de Piura y Lambayeque”, añadió el Senamhi.



¿Por qué se presentan estas precipitaciones?

El Senamhi explicó que las precipitaciones en la costa norte del Perú tienen su origen en el “trasvase de lluvias provenientes de la sierra norte, fenómeno que genera nubosidad y lluvias ligeras en zonas costeras cercanas”.

“Se prevén acumulados de lluvia entre los 3 mm/día y 6 mm/día en la costa de Tumbes y Piura, menores a los 2 mm/día en Lambayeque y La Libertad. En tanto, en la sierra norte se esperan registros entre los 10mm/día y 15 mm/día”, indicó en un comunicado.

