Emiten alerta naranja en Lima y otras nueve regiones costeras por vientos “de moderada a fuerte intensidad”

A tomar precauciones. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) ha emitido una alerta naranja en Lima y otras nueve regiones costeras por vientos de “moderada a fuerte intensidad”, que podrían alcanzar los 38 kilómetros por hora en algunas localidades.

“Este fenómeno podría generar levantamiento de polvo y arena, así como la reducción de la visibilidad horizontal”, advirtió el ente estatal.

A través de su página web oficial, el Senamhi detalló que este fenómeno meteorológico se registrará en los departamentos Áncash, Arequipa, Callao, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes.

Aparte de los fuertes vientos, el organismo indicó que se prevé la presencia de cobertura nubosa acompañada de llovizna, niebla y neblina, “especialmente en zonas cercanas al litoral, principalmente durante horas de la madrugada y primeras horas de la mañana”.

La alerta naranja está vigente desde este sábado hasta el lunes, 6 de octubre, a las 23:59 horas.



Friaje en la selva

En un comunicado, el Senamhi advirtió que la selva peruana será afectada por el ingreso del vigesimotercer friaje del año, el cual ingresará en la mañana del martes y se prolongará hasta el jueves, 9 de octubre.

De acuerdo con el organismo, la masa de aire frío avanzará desde la selva sur hacia la selva central y norte, “generando lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h y persistente cobertura nubosa”.

