El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), informó este martes que Lima alcanzó un nivel de radiación ultravioleta "extremadamente alta".

"Lima alcanza Índice Ultravioleta (IUV) Extremadamente alta. Estación San Martín de Porres registró un valor máximo del IUV de 11", publicó a través del Twitter.

De acuerdo a una gráfica del Senamhi, Chorrillos registró un valor máximo alcanzado del IUV de 9; seguido por Carabayllo y Ate de 8 yJesús María de 6.

Además, Senamhi recordó a la población utilizar gorros de ala ancha, sombrillas, lentes de sol, polos de manga larga y protectores solares para protegerse de la radiación ultravioleta.



Valores de 34 grados Celsius

De otro lado, Senamhi informó que la costa continuará con temperaturas (diurnas y nocturnas) por encima de lo normal hasta fin de mes y alcanzarán valores de 34 grados Celsius en la costa norte y en Ica.

En Lambayeque se prevén valores de entre 29 °C y 34 °C; mientras que en La Libertad se esperan temperaturas de entre 28 °C y 32 °C.

En Áncash se presentarían temperaturas máximas de entre 29 °C y 32 °C; en tanto que en Lima se tendrían valores de entre 27 °C y 29 °C, en Ica próximos a los 33 °C y en distritos alejados y cercanos al litoral, a 29 °C. Asimismo, se esperan ráfagas de viento en horas de la tarde y noche en la costa central.

Por otro lado, el Senamhi incide que, en lo que queda de abril, en la costa norte se presentarán episodios de lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas por descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Desde el 20 al 26 de abril, en Tumbes y Piura (provincias de Sullana, Piura, Ayabaca y Morropón) existe mayor probabilidad de que ocurran precipitaciones pluviales localizadas de extrema intensidad, que registrarán acumulados próximos a los 100 milímetros por día.

