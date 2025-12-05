Senamhi: Lima Metropolitana presentaría lloviznas y cielo cubierto durante el fin de semana largo

Por ejemplo, en Lima oeste, durante el fin de semana se espera cielo cubierto durante las mañanas, con posibilidad de lloviznas el domingo 7 y ráfagas de viento por la tarde.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) dio a conocer que Lima Metropolitana presentará cielo cubierto y lloviznas ligeras durante este fin de semana largo, que se extiende desde el sábado 6 hasta el martes 9 de diciembre.

En Lima oeste, durante el sábado 6 y domingo 7 de diciembre se espera cielo cubierto durante las mañanas, con posibilidad de lloviznas el domingo 7 y ráfagas de viento por la tarde. El lunes 8 y martes 9 continuarán las mañanas grises, con lloviznas dispersas y ligeros periodos de brillo solar por las tardes, además de ráfagas de viento. Las temperaturas variarán entre 16 °C y 18 °C en las mínimas, y entre 20 °C y 22 °C en las máximas.

En Lima este, las primeras horas de la mañana estarán marcadas por cielo cubierto, con lloviznas el lunes 8 y martes 9, variando a nubes dispersas en la tarde y presencia de ráfagas de viento. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 14 °C y 15 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores entre 24 °C y 26 °C.

Costa: Temperaturas cálidas y cielo despejado

La zona costera presentará condiciones de cielo mayormente despejado o con nubes dispersas, y temperaturas máximas que superan los 30 °C en el norte y sur. En la cosNorte: Piura y Máncora serán las más cálidas, con máximas de 32°C y 31°C, y mínimas de 19°C y 20°C respectivamente. Tumbes alcanzará 29°C.

· Centro y Sur: Ica se proyecta como la ciudad más calurosa del centro, llegando a los 31°C (mínima de 12°C). Paracas también registrará una máxima de 30°C.

· Lima: La capital experimentará temperaturas máximas alrededor de 26°C y mínimas de 16°C.

Sierra: Mañanas frías y fuertes contrastes térmicos

La Sierra peruana continuará con condiciones de cielo despejados o parcialmente nublado y un marcado contraste entre las temperaturas diurnas y nocturnas, con mínimas que descenderán cerca del punto de congelación en las zonas altas.

· Temperaturas más bajas: Las mínimas serán muy bajas en el sur y centro. Andahuaylas registrará 1°C, Huancavelica 1°C, y Huaraz 2°C.

· Temperaturas diurnas elevadas: Las máximas serán significativas, alcanzando los 30°C en Huánuco. Otras ciudades como Ayacucho (27°C) y Andahuaylas (26°C) también tendrán días cálidos.

· Altiplano: Puno tendrá una máxima de 18°C y una mínima de 6°C, mientras que Juliaca variará entre 20°C y 5 °C.

Selva: lluvias aisladas y ambiente muy caluroso

La Selva mantendrá un clima muy cálido y húmedo, con la presencia de lluvias ligeras a moderadas en varias zonas, principalmente en la Selva central.

· Extremo Calor: Las máximas más altas se registrarán en Jaén con 35°C, e Iquitos con 33°C.

· Lluvias y Tormentas: Ciudades como Puerto Maldonado, Satipo, La Merced y Tingo María tienen pronóstico de cielos cubiertos con lluvia (indicado por el icono de sol, nube y lluvia).

· Mínimas Altas: Las temperaturas mínimas se mantendrán elevadas, con Iquitos y Yurimaguas registrando 23°C y 22°C respectivamente.

El Senamhi recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de sus canales oficiales y ratifica su compromiso de brindar información oportuna y confiable sobre las condiciones del tiempo y del clima en todo el país.

