A pocos días del verano, Lima y gran parte de la costa registrarán un marcado descenso de temperatura: ¿a qué se debe?

A pocos días del inicio del verano (21 de diciembre), Lima y gran parte de la costa peruana registrarán un marcado descenso de temperaturas nocturnas, según pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En un comunicado, el organismo indicó las regiones costeras, entre Piura e Ica -incluyendo Lima y Callao-, sufrirán un notorio cambio de temperaturas entre el 6 y 10 de diciembre.

“Esta condición generará mayor sensación de frío durante la madrugada y primeras horas de la mañana, principalmente en los distritos ubicados cerca del litoral”, acotó el ente estatal.

Según los pronósticos del Senamhi, se prevén temperaturas nocturnas entre 14 °C y 17 °C en Piura, entre 14 °C y 16 °C para Lambayeque, entre 14 °C y 16 °C en La Libertad, entre 15 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 16 °C en Lima, y entre 12°C y 16° C para Ica.

En tanto, en Lima Metropolitana, se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 17 °C, reportó el organismo.



¿A qué se debe el descenso de temperaturas en Lima y varias regiones de la costa?

El Senamhi indicó que la disminución de temperaturas en nuestro litoral obedece a la “presencia de aguas frías frente a la costa peruana y al ingreso de vientos del sur, factores que favorecerán un incremento de la nubosidad matinal y condiciones más frías”.

“No obstante, en los distritos alejados del mar, no se descarta la ocurrencia de brillo solar hacia el mediodía”, apuntó el ente estatal.

Pese a no estar dentro del pronóstico, Lima amaneció este viernes, 5 de diciembre, con llovizna, sensación de frío y altos porcentajes de humedad, condiciones ajenas a la estación primaveral en la que nos encontramos.



Las calles de Miraflores amanecieron mojadas tras una intensa garúa.Fuente: Cortesía