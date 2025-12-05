Últimas Noticias
A pocos días del verano, Lima y gran parte de la costa registrarán un marcado descenso de temperatura: ¿a qué se debe?

Lima amaneció con llovizna y sensación de frío este viernes.
Lima amaneció con llovizna y sensación de frío este viernes.
Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

El Senamhi indicó que las regiones costeras, entre Piura e Ica, sufrirán un notorio cambio de temperaturas. De hecho, este viernes, Lima amaneció con llovizna y sensación de frío.

A pocos días del inicio del verano (21 de diciembre), Lima y gran parte de la costa peruana registrarán un marcado descenso de temperaturas nocturnas, según pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

En un comunicado, el organismo indicó las regiones costeras, entre Piura e Ica -incluyendo Lima y Callao-, sufrirán un notorio cambio de temperaturas entre el 6 y 10 de diciembre.

“Esta condición generará mayor sensación de frío durante la madrugada y primeras horas de la mañana, principalmente en los distritos ubicados cerca del litoral”, acotó el ente estatal.

Según los pronósticos del Senamhi, se prevén temperaturas nocturnas entre 14 °C y 17 °C en Piura, entre 14 °C y 16 °C para Lambayeque, entre 14 °C y 16 °C en La Libertad, entre 15 °C y 17 °C para Áncash, entre 14 °C y 16 °C en Lima, y entre 12°C y 16° C para Ica. 

En tanto, en Lima Metropolitana, se esperan temperaturas mínimas entre los 15 °C y 17 °C, reportó el organismo. 

¿A qué se debe el descenso de temperaturas en Lima y varias regiones de la costa?

El Senamhi indicó que la disminución de temperaturas en nuestro litoral obedece a la “presencia de aguas frías frente a la costa peruana y al ingreso de vientos del sur, factores que favorecerán un incremento de la nubosidad matinal y condiciones más frías”. 

“No obstante, en los distritos alejados del mar, no se descarta la ocurrencia de brillo solar hacia el mediodía”, apuntó el ente estatal.

Pese a no estar dentro del pronóstico, Lima amaneció este viernes, 5 de diciembre, con llovizna, sensación de frío y altos porcentajes de humedad, condiciones ajenas a la estación primaveral en la que nos encontramos.

Las calles de Miraflores amanecieron mojadas tras una intensa garúa.

Las calles de Miraflores amanecieron mojadas tras una intensa garúa.

Lima Senamhi Primavera Verano

