Senamhi prevé que temperaturas en Lima Metropolitana podrían superar los 31° C durante el verano

Este sábado, 21 de diciembre, inicia la estación de verano. De acuerdo con la presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), Gabriela Rosas, el verano 2024-2025 será diferente al anterior (2023-2024).

La vocera de la entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam) indicó a RPP que las condiciones térmicas a nivel nacional estarán oscilando en sus índices “normales a cálidos”.

“A nivel de todo el territorio, las condiciones van a estar predominando entre normales a cálidas Es importante mencionar que, sobre todo la parte de costa norte y costa central, se espera que las condiciones térmicas estén dentro de lo normal o por encima de sus valores normales. Va a ser diferente al verano pasado”, expresó.

Asimismo, la representante del Senamhi señaló que, en el caso de Lima Metropolitana, las temperaturas variarán dependiendo de la cercanía de los distritos al litoral peruano.

En esa línea, las jurisdicciones que se encuentren más cerca al mar podrían llegar a 28° C y las más alejadas a 30° C. Además, aseguró que las temperaturas podrían superar los 31° C a mitad del verano.

“En el caso de Lima Metropolitana, los distritos que están más pegados hacia el litoral, más cerca al mar, las temperaturas van a estar entre los 21° C como mínimo y 28° C -en promedio- como máximo. Los distritos más alejados pueden tener temperaturas máximas que lleguen a 30° C y sus mínimas en 19° C. No descartamos que pueda haber algunos días dentro del periodo -a mediados- (donde se den) temperaturas que superen los 31° C u olas de calor”, acotó.

El norte y sierra del país

Al ser consultada sobre cómo serán las temperaturas en el interior del país, la vocera del Senamhi aseguró que, en el caso de la sierra central y sur, las precipitaciones estarán por “encima de sus condiciones normales”. Asimismo, descartó la presencia del Fenómeno La Niña Costera en Perú.

“El último comunicado descarta cualquier ocurrencia de evento de Niña Costera, pero sí a nivel de Niña global, las condiciones del mar se encuentran por debajo de sus valores normales y se ha anunciado que se esperan condiciones de Niña en categoría débil hasta -aproximadamente- marzo del 2024. En relación con ello, no se identificado alguna característica que pueda implicar alguna variación en las condiciones del territorio peruano”, finalizó.