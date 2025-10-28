Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en su quinta procesión del año: conoce la ruta y plan de desvío vehicular

Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en su quinta procesión del año. | Fuente: RPP

Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en quinta procesión del año. Tal como estaba previsto, al promediar las 6:00 a.m. de este martes, la sagrada imagen salió del Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, para comenzar con su recorrido por las calles de la capital.

El anda avanzó por el jirón Huancavelica y llegó al cruce con la avenida Tacna, donde se tiene prevista la realización de una misa en honor al Cristo Moreno.

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar y constató que miles de fieles, muchos de ellos vestidos de morado, acompañan la procesión.

