Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en su quinta procesión del año: conoce la ruta y plan de desvío vehicular

Fernando Chuquillanqui

por Fernando Chuquillanqui

·

La sagrada imagen salió del Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, para comenzar su recorrido procesional. En su trayecto, se tiene previsto que el anda ingrese al Hospital Arzobispo Loayza.

Lima
00:00 · 03:04
Señor de los Milagros
Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en su quinta procesión del año. | Fuente: RPP

Miles de fieles acompañan al Señor de los Milagros en quinta procesión del año. Tal como estaba previsto, al promediar las 6:00 a.m. de este martes, la sagrada imagen salió del Santuario de Las Nazarenas, en el Centro de Lima, para comenzar con su recorrido por las calles de la capital.

El anda avanzó por el jirón Huancavelica y llegó al cruce con la avenida Tacna, donde se tiene prevista la realización de una misa en honor al Cristo Moreno.

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar y constató que miles de fieles, muchos de ellos vestidos de morado, acompañan la procesión.

Informes RPP

IRESA 2025: Tacna lidera la sostenibilidad ambiental en el país, ¿cómo le fue al resto de regiones?

El Instituto Peruano de Economía presentó la nueva edición del Índice Regional de Sostenibilidad Ambiental, que mide cómo las regiones de nuestro país enfrentan los desafíos ambientales sin afectar su desarrollo. Tacna encabeza el ranking, mientras Loreto continúa en el último puesto. ¿Cuáles son los factores detrás? Conoce los detalles en el siguiente informe de RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Señor de los Milagros Senor de los Milagros Centro de Lima Santuario de Las Nazarenas

RPP TV

En Vivo

Más sobre Lima

Lo más leído

Últimas noticias

SIGUIENTE NOTA