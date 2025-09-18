Señor de los Milagros: estos son los recorridos que realizará la procesión en octubre

La sagrada imagen del Cristo Moreno saldrá nuevamente a las calles de Lima el próximo mes. Se destaca también su visita al Callao luego de 22 años.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Hermandad del Señor de los Milagros confirmó este jueves los seis recorridos procesionales que realizará la venerada imagen en octubre próximo.

La novedad que se presenta para este 2025 es la visita que realizará el Cristo Moreno al Callao, en un hecho histórico pues esto se da luego de 22 años, cuando la procesión llegó al primer puerto en el 2003.

Sábado 4 de octubre

Es el primer recorrido de la procesión. Este comenzará en Las Nazarenas, ubicado en la avenida Tacna, y pasará por la av. Emancipación así como los jirones Chancay y Conde de Superunda.

En esta fecha se realizará también la denominada "levantada mundial": cuando suene la campana para levantar el anda del Señor de los Miagros al mediodía en Lima, otras 41 hermandades del mundo y 11 del Perú lo harán al mismo tiempo.

Sábado 18 de octubre

Para esta ocasión el Cristo Moreno recorrerá la avenida Tacna, el jirón Ica y el jirón de la Unión, ingresando a la Plaza Mayor de Lima para recibir los homenajes de la Municipalidad de Lima, el Poder Ejecutivo y el Palacio Arzobispal. Luego continuará la procesión por el jirón Carabaya, Ucayali y la avenida Abancay, para ingresar al jirón Junín, donde el Congreso realizará una breve ceremonia.

A su salida del Parlamento seguirá su recorrido en Barrios Altos: por jirón Junín, doblará por el jirón Huanta y continuará por los jirones Ancash y Maynas, retornando nuevamente por el jirón Junín hasta llegar a la Iglesia del Carmen donde pernoctará.

Domingo 19 de octubre

La imagen partirá desde la Iglesia del Carmen y recorrerá los alrededores del Hospital Dos de Mayo y el Hospital Almenara. Luego seguirá por los jirones Huánuco, Puno, Antonio Bazo, Tarata y Cangallo.

El Señor de los Milagros también pasará frente al Palacio de Justicia, donde recibirá un homenaje institucional, antes de retornar a la Iglesia de las Nazarenas.

26 de octubre: visita extraordinaria al Callao

Para este recorrido, mediante el Nazareno Móvil, el anda pasará por las avenidas Nicolás de Piérola, Óscar R. Benavides, Tingo María, Mariano H. Cornejo, Universitaria y La Marina. La imagen también circulará por Guardia Chalaca, Sáenz Peña y Pacífico, para luego regresar al Cercado de Liam por la misma ruta.

28 de octubre

En esta quinta procesión, la imagen visitará el Hospital Arzobispo Loayza y la iglesia de Nuestra Señora de los Desamparados.

El recorrido incluye las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela y Garcilaso de la Vega, así como los jirones Cañete, Mariano Moreno, Recuay y Loreto. Ese mismo día volverá a la Iglesia de las Nazarenas.

1 de noviembre: última procesión

La ruta es la más corta y contempla solo pasar por la avenida Tacna, el jirón Callao, el jirón Chancay y la avenida Emancipación.