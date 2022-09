SJL: Madre denuncia que su hija de 11 años habría sido secuestrada por su propio padre desde hace 10 días

Madre de familia denunció que el padre de su hija, presuntamente, habría secuestrado a la menor a la salida del colegio | Fuente: Composición RPP

En San Juan de Lurigancho, la madre de una menor de 11 años se encuentra desesperada y pide ayuda de las autoridades para conocer el paradero de su hija quien, según refirió a RPP Noticias, habría sido secuestrada por su propio padre desde hace más de una semana. Eso, pese a que el Poder Judicial dictó medidas de protección a favor de la menor.

"Se la llevó con engaños"

Mariela Saavedra, madre de la menor, relató que el padre de la niña, Pool José Huayta Huancollo, con engaños, se llevó a su hija del centro educativo en el que estudia.

“Del colegio me llaman y me indican que el papá, con mentiras, diciendo que yo lo había mandado a él para que mi hija vaya a terapia psicológica, la saca diciendo que la va a traer en una hora. Deja su mochila, la lleva y de ahí no se sabe nada más”, indicó.

Tras conocer este hecho, la madre relató que, a lo largo de estos últimos 10 días, ha acudido en varias ocasiones a la vivienda de su ex pareja, en Los Olivos, en busca de noticias de su hija, pero que la madre y la hermana del hombre niegan conocer el paradero de ambos.

“He ido a su casa con policías, con el CEM del Ministerio de la Mujer, y la familia lo único que dice es que no sabe donde está. Primero, dicen que sí vive ahí, luego que ya no vive, que se ha mudado. Tampoco responde las llamadas. No sé nada de mi hija desde ese día”, refirió.



"No es la primera vez"

Según Saavedra, no es la primera vez que su ex pareja se lleva a la menor por tiempos prolongados.

“No es la primera vez. Ya cuando mi hija tenía 7 años, se la llevó igual; pero no se fue de su casa, estaba ahí y pude ver a mi hija y hablar con ella. Lo mismo pasó cuando tenía 2 años. Entonces siempre está haciendo estas cosas", señaló.

Además, indicó que este nuevo secuestro le preocupa especialmente, pues ahora hay un tema judicial de por medio que involucra a la menor.

"Ahora, con el tema judicial que tenemos, me preocupa más la integridad de mi hija y más aun si él no tiene qué temer, ¿por qué se ha desaparecido con mi hija?", inquirió.

Vale decir que, en estos 10 días desde la desaparición de la menor, según su madre, tampoco la niña ha asistido a clases, lo cual perjudica también su desarrollo educativo.

“Siempre ese señor me hace la vida imposible, nunca me deja tranquila pese a que no pasa alimentos, que no se hace cargo de mi hija”, refirió.

Mariela Saavedra solicita apoyo de las autoridades pertinentes para conocer el paradero de su hija y que se cumplan las medidas que el Poder Judicial ha determinado para salvaguardar la integridad de la menor.





