Niña de 11 años es reportada como desaparecida en SJL tras reunirse con un hombre que conoció a través de un videojuego

Los familiares de la menor piden a la Policía Nacional iniciar las labores para encontrarla lo más pronto posible.

Una niña de 11 años se encuentra desaparecida desde ayer, domingo, luego de que saliera de su vivienda en la avenida Las Flores, en San Juan de Lurigancho, y se fuera con un hombre de 39 años que habría conocido a través de un videojuego online. Así lo denunciaron sus familiares a través de RPP.

La madre de la menor contó que el hecho se dio anoche cuando llegó a la casa y no la encontró. Sin embargo, indicó que al ver el celular de su hija en la vivienda pudo revisarlo, dándose con la sorpresa de que la niña mantenía conversaciones con el sujeto, a quien identificaron como Jonathan Laynes Mosuncada.

"Empecé a revisar (el celular) y encontré el número del chico. O sea, él le dijo a mi hija que saliera (de la casa)... le timbré desde el celular de mi hija, tembloroso estaba (el sujeto). Yo le dije que me pasara con mi hija y ella me dice 'mami', pero este luego le quitó el teléfono", sostuvo la madre.

Los propios familiares consiguieron las imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa a la niña, vestida con una polera azul y pantalón negro, saliendo de su casa y encontrándose con el hombre en un parque de la zona. Luego ambos se van de lugar con rumbo desconocido.

Por su parte, la abuela de la niña exhortó a la Policía Nacional que tomará acciones pronto para encontrarla pues ya se les brindó

las imágenes de las cámaras de seguridad así como toda la información posible.

"Viendo que todo esto está pasando la Policía se hace a un lado, además nos dicen que hay que esperar las 72 horas. ¿Para qué? ¿Para encontrar el cuerpo de mi nieta? ¿Para encontrarla muerta hay que esperar 72 horas? ¿Por qué la Policía no se mueve (actúa) si ya tiene todo?", expresó.