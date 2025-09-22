Seis personas fueron detenidas tras protestas en el Centro de Lima el último fin de semana, según reciente balance de la PNP

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Policía Nacional ofreció un balance tras las manifestaciones contra el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte, realizadas el último fin de semana en el Cercado de Lima. Hasta el momento, seis personas se encuentran detenidas, entre ellos un ciudadano que habría sido captado agrediendo a un efectivo policial.

El general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, manifestó a RPP que tres civiles fueron intervenidos el sábado 20, y otros tres fueron intervenidos ayer, domingo 21; todos en flagrancia delictiva.

"Ya estamos bajo la condición jurídica del Ministerio Público por cada uno de los casos. Todavía su situación jurídica será determinada en unas horas, pero por lo pronto hay dos que sí han cometido directamente delitos que son penalizados", precisó.

Uno de los detenidos fue identificado como Samuel Rodríguez Villa, de 21 años. Según se informó, él, junto a otros manifestantes, fue grabado golpeando a un agente policial en inmediaciones del Centro Cívico, siendo posteriormente detenido en la cuadra 3 del Jr. Ucayali.

Asimismo, precisó que a otro de los intervenidos, Aarón Bellido Núñez, se le encontraron ocho cartuchos pirotécnicos "de larga potencia", por lo cual se le detuvo bajo sospecha de intentar ejercer "violencia extrema" junto con un grupo de manifestantes.

Responde a denuncias de periodistas

Por otro lado, consultado sobre las denuncias de ataques a periodistas durante la cobertura de las protestas, sostuvo que no se cierra la posibilidad de "reevaluar" sus procedimientos.

"Tenemos que hacer la evaluación posterior. O sea, sobre los posibles daños por perdigones, como se difundió por redes sociales, yo acabo de precisar y he dicho: la Policía Nacional no usa perdigones, usa cartuchos de posta de goma. Vale decir, estas circunferencias al 100 % de plástico no son penetrantes a la piel, solamente generan contusión o laceración", refirió.

Previamente, Mariela Falla, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, precisó que las protestas ocasionaron daños valorizados en 60 mil soles. Por lo mismo, se requerirán trabajos de repintado en lugares como la Plaza Martín y Paseo de los Héroes.

"Una vez que se identifiquen a los presuntos responsables, la Procuraduría Pública Municipal va a proceder a la denuncia penal", remarcó.