Informes RPP
El boom inmobiliario y el impacto en distritos de la capital
EP 1327 • 05:45
Entrevistas ADN
Fuerza Popular responde a demanda de Fiscal de la Nación y niega vínculos con grupos violentos
EP 1870 • 16:26
RPP Data
Santa Rosa: distrito fronterizo exige confirmación oficial sobre sus primeras elecciones municipales
EP 293 • 04:01

Seis personas fueron detenidas tras protestas en el Centro de Lima el último fin de semana, según reciente balance de la PNP

Policía Nacional: Hay seis detenidos tras protestas en el Centro de Lima el último fin de semana
Jefe de la Región Policial Lima manifestó a RPP que tres civiles fueron intervenidos el sábado 20, y otros tres fueron intervenidos ayer, domingo 21; todos en flagrancia delictiva. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El jefe de la Región Policial Lima detalló que, entre los intervenidos, se encuentra un ciudadano que fue captado agrediendo a un efectivo PNP en inmediaciones del Centro Cívico.

Lima
La Policía Nacional ofreció un balance tras las manifestaciones contra el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte, realizadas el último fin de semana en el Cercado de Lima. Hasta el momento, seis personas se encuentran detenidas, entre ellos un ciudadano que habría sido captado agrediendo a un efectivo policial.

El general PNP Enrique Felipe Monroy, jefe de la Región Policial Lima, manifestó a RPP que tres civiles fueron intervenidos el sábado 20, y otros tres fueron intervenidos ayer, domingo 21; todos en flagrancia delictiva.

"Ya estamos bajo la condición jurídica del Ministerio Público por cada uno de los casos. Todavía su situación jurídica será determinada en unas horas, pero por lo pronto hay dos que sí han cometido directamente delitos que son penalizados", precisó.

Uno de los detenidos fue identificado como Samuel Rodríguez Villa, de 21 años. Según se informó, él, junto a otros manifestantes, fue grabado golpeando a un agente policial en inmediaciones del Centro Cívico, siendo posteriormente detenido en la cuadra 3 del Jr. Ucayali.

Asimismo, precisó que a otro de los intervenidos, Aarón Bellido Núñez, se le encontraron ocho cartuchos pirotécnicos "de larga potencia", por lo cual se le detuvo bajo sospecha de intentar ejercer "violencia extrema" junto con un grupo de manifestantes.

Responde a denuncias de periodistas

Por otro lado, consultado sobre las denuncias de ataques a periodistas durante la cobertura de las protestas, sostuvo que no se cierra la posibilidad de "reevaluar" sus procedimientos.

"Tenemos que hacer la evaluación posterior. O sea, sobre los posibles daños por perdigones, como se difundió por redes sociales, yo acabo de precisar y he dicho: la Policía Nacional no usa perdigones, usa cartuchos de posta de goma. Vale decir, estas circunferencias al 100 % de plástico no son penetrantes a la piel, solamente generan contusión o laceración", refirió.

Previamente, Mariela Falla, gerente de Fiscalización de la Municipalidad de Lima, precisó que las protestas ocasionaron daños valorizados en 60 mil soles. Por lo mismo, se requerirán trabajos de repintado en lugares como la Plaza Martín y Paseo de los Héroes.

"Una vez que se identifiquen a los presuntos responsables, la Procuraduría Pública Municipal va a proceder a la denuncia penal", remarcó.

Informes RPP

Rotafono, 39 años de periodismo de servicio

Hace 39 años, el periodismo de servicio se visibiliza en el Rotafono de RPP, plataforma que se pone a disposición de las audiencias como fuente de información y canal mediador entre la población y las autoridades para conseguir una posible solución a sus demandas.
Informes RPP
Tags
Policía Nacional protestas Cercado de Lima

SIGUIENTE NOTA