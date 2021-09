SJL: ollas comunes se han visto afectadas por el corte de agua

Esta es la situación en el asentamiento humano José Carlos Mariátegui. | Fuente: RPP / John Altamirano

Las ollas comunes de San Juan de Lurigancho (SJL) se han visto severamente afectadas por el corte de agua en gran parte del distrito, el más poblado de la capital.

Un equipo de RPP Noticias llegó a la parte alta del asentamiento humano José Carlos Mariátegui, donde la olla común del lugar se ha visto en la obligación de suspender la preparación de alimentos.

Leonor Bailón, una de las administradoras, señaló que las cisternas de Sedapal no han llegado hasta esta zona, por lo que deben recorrer grandes tramos a pie cargando baldes de agua.

“Desde el sábado no tenemos agua. Lamentablemente, ahora no podemos cocinar por falta de agua. Mis ollas están vacías, no tenemos agua y para traer agua es bien difícil. La cisterna no llega”, manifestó.

Vecinos afectados

Esta suspensión afecta a unos 120 vecinos del citado asentamiento humano, ya que no podrán comprar a precio módico sus almuerzos.

El corte de agua es un problema más que se suma a los que ya afrontaban las ollas comunes de SJL, afectadas severamente con el incremento del precio de los productos de la canasta básica así como del balón de gas.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: