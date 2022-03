Vecinos de SJL denuncian que carecen de alumbrado público desde hace 15 días [VIDEO]

Este video fue enviado al Rotafono. | Fuente: Rotafono

Vecinos del asentamiento humano Cerro Los Ángeles, en la zona de Campoy, en San Juan de Lurigancho (SJL), denunciaron que desde hace 15 días carecen de alumbrado público.

A través del Rotafono, señalaron, además, que el servicio de electricidad se ha suspendido en sus casas desde hace cinco días, lo cual los afecta sobremanera.

Esto ha provocado que sus alimentos se malogren, debido a que no funcionan las refrigeradoras; pero también los perjudica para poder realizar trabajo remoto y clases virtuales.

“Todo se ha malogrado. ¿Qué podemos hacer? No puede trabajar la juventud. Los niños no pueden estudiar. No hay internet, no hay luz”, reclamó una vecina.

Inseguridad ciudadana

En tanto, la falta de alumbrado público ha provocado un incremento en la inseguridad ciudadana.

Los delincuentes aprovechan la oscuridad de la zona para asaltar a los transeúntes.

“Prácticamente, todos los vecinos estamos sin luz. Sin alumbrado público hace 15 días y (sin luz) en la casa cuatro días, ya se va para cinco días”, manifestó una de las vecinas afectadas.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: