SJM: colegio en estado de abandono fue saqueado por delincuentes [VIDEO]

Los padres hicieron un llamado a las autoridades para que tomen cartas en el asunto. | Fuente: RPP

Padres de familia y vecinos denunciaron que el colegio inicial 636 Villa Solidaridad, de San Juan de Miraflores (SJM), ha sido saqueado por delincuentes, aprovechando que el recinto está en estado de abandono prácticamente desde su inauguración, en 2014.

A través del Rotafono, Luzmila Juárez, dirigente del asentamiento humano UPIS Villa Solidaridad -donde se ubica el colegio-, señaló que en una reciente inspección se detectó que delincuentes ingresaron al recinto y se llevaron puertas, grifos y hasta cables de luz.

“El día lunes me llama la directora y me dice que estaba haciendo la denuncia y me dejó pasar con un grupo de dirigentes. En el colegio solamente quedan paredes: 36 puertas han sido saqueadas por los rateros, se han llevado los grifos de agua, el tablero electrónico está completamente desmantelado, los interruptores han sido sacados. El colegio ya no es colegio”, señaló la mujer.



“Nos tienen abandonados”

Luzmila Juárez hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación (Minedu) para que tomen cartas en el asunto, ya que este robo se produjo ante el abandono en el que se tiene al colegio, que no ha podido ser utilizado desde su inauguración.

“Totalmente las autoridades han sido ajenas. Tanto se jactan de la vulnerabilidad, de que el niño es el futuro del país; y mire como nos tienen abandonados”, manifestó la dirigente.

Según contó, los vecinos han acudido a distintas instancias y no son escuchados. Lo único que lograron -dijo- fue que representantes de una constructora acudan para realizar un estudio de suelos, debido a que “las paredes están cediendo”. “En pocas palabras, está mal construido; y en ese proceso estamos”, manifestó.

Esta situación afecta a aproximadamente 96 alumnos, de 3, 4 y 5 años, que no pueden recibir clases en un recinto adecuado.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿En qué se parecen el fútbol y el coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde: