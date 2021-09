Los primeros en la cola llegaron al promediar las 4:00 a.m. | Fuente: RPP

Decenas de personas han llegado al centro de vacunación contra la COVID-19 instalado en el parque zonal Mayta Cápac, en el distrito de San Martín de Porres (SMP).

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana a este vacunatorio, donde hay una larga cola de personas desde la madrugada.

Las primeras personas en la fila llegaron al promediar las 4:00 a.m., a fin de terminar con este proceso lo antes posible.

“La verdad es que vengo por cumplir, porque no tengo la certeza de que (la vacuna) sea o no eficiente, pero es mejor que no tener nada. Vengo por la seguridad de la familia, para que todos estén tranquilos”, reconoció el primero en la cola.

Primeras dosis

Nuestra reportera informó que la cola de las personas que vienen por su primera dosis, la mayoría adultos de entre 34 y 36 años, se extiende por más de una cuadra.

Sin embargo, la fila para quienes deben completar su inmunización está prácticamente vacía.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: