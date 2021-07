SMP: denuncian venta de espacios en la cola del vacunatorio del parque zonal Mayta Cápac [VIDEO]

Este era el panorama esta mañana afuera parque zonal Mayta Cápac. | Fuente: RPP

Adultos y adultos mayores que llegaron esta mañana al vacunatorio del parque zonal Mayta Cápac, en San Martín de Porres (SMP), denunciaron que hay personas que están vendiendo espacios en la cola.

Estas personas llegan muy temprano a ocupar la fila para, luego, vender el espacio a quienes acuden para vacunarse contra la COVID-19. Los precios varían dependiendo de la cercanía a la puerta del vacunatorio.

“Cuando crucé al frente para comprar, me dijeron “¿Quieres cola?’. No le acepté. Me dijo que el pago era por adelantado”, manifestó una de las personas en cola.

“Son venezolanos, mayormente, hasta han alquilado las bancas”, comentó, por su lado, una mujer.

Extensa cola

Un equipo de RPP Noticias llegó esta mañana al vacunatorio del parque zonal Mayta Cápac y constató que la cola de personas se extiende hasta por 12 cuadras.

Las primeras personas en la cola llegaron ayer en la noche y pasaron toda la madrugada en la intemperie, soportando el frío y la humedad de la jornada.



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿La variante británica de la COVID-19 es más letal? El Dr. Elmer Huerta responde: