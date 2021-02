La familia Ramírez Minaya fue desalojada del cuarto que alquilaban. | Fuente: RPP / Edgardo Reto

Los cuatro integrantes de la familia Ramírez Minaya están viviendo en la calle, luego de que fueran desalojados del cuarto que alquilaban en el cruce de las avenidas Alhelí y Bartolomé de las Casas, en la urbanización Los Jardines, en San Martín de Porres (SMP).

A través del Rotafono, la señora Miriam Ramírez Minaya hizo un pedido de ayuda, ya que sus padres, ambos mayores de 85 años, sufren de diversas enfermedades, que pueden agravarse por tener que dormir en la calle.

La mujer contó que la dueña del predio donde vivían tomó la decisión de desalojarlos por no poder pagar la renta. Según relató, la propietaria contrató a ocho personas que los retiraron del cuarto y sacaron sus cosas a la calle.

“Por favor, quisiera que me ayuden, por mis padres. Mis padres son personas vulnerables, y estamos en pleno confinamiento. ¿A dónde me voy? No tengo dinero”, contó Miriam Ramírez.

“Lo que más siento es por mi mamá y mi papá. Mi madre es una persona que ha tenido infarto cerebral. Si a mi mamá le pasa algo de la impresión, ¿qué hago?; o, si a mi papá le da un paro, ¿qué hago?, ¿a dónde me los llevo?”, añadió.

La familia, que no percibe ingresos económicos durante la pandemia, se vio en la obligación de instalarse en plena vía pública. Los vecinos pidieron la intervención de las autoridades, ya que entre los desalojados hay dos personas enfermas que podrían agravar su estado.



