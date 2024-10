Feroz balacera en SMP deja dos ciudadanos extranjeros heridos [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Dos hombres resultaron heridos tras balacera en San Martín de Porres

En la zona del tiroteo se hallaron al menos 15 casquillos de bala. Los dos ciudadanos venezolanos fueron evacuados al Hospital Cayetano Heredia con múltiples heridas. | Fuente: RPP

Dos ciudadanos venezolanos resultaron heridos este viernes, en una feroz balacera cerca del óvalo Canta Callao, en el distrito limeño de San Martín de Porres (SMP), según informó la Policía Nacional del Perú (PNP).

En la zona del "presunto ajuste de cuentas", se hallaron al menos 15 casquillos de bala regados por la vereda y pista. Los heridos fueron identificados como Luis Gómez Ebra (25) y Enyerber José Rivas (21).

Según información preliminar de la PNP, Luis Gómez Ebra sería un presunto sicario que disparó contra Enyerber José Rivas. En esos momentos, agentes de la Comisaría de Laura Caler llegaron al lugar e intentaron intervenir al atacante extranjero. Sin embargo, el sujeto no dudó en enfrentarse a la Policía e iniciar una balacera.

"La bala estaba en la puerta"

Incluso, una bala perdida impactó en el faro izquierdo de un patrullero y otra bala perdida impactó en una camioneta roja que se desplazaba por el óvalo Canta Callao y casi hiere a una mujer que viajaba en el asiento del copiloto.

"Me iba al trabajo y cuando estoy pasando el óvalo vi que corría un muchacho que deduje que era alguien que había robado un celular y se iba corriendo hasta que vi a alguien que venía con revolver atrás un muchacho. Ahí es donde yo me agacho, y cuando me agacho es donde siento que salió una bala y sentí que como hubieran golpeado mi carro. Entonces yo dije, la bala ha caído al techo, entonces con mi esposo avanzamos un poquito más adelante y cuando me bajo y me percato que la bala estaba en la puerta", relató la mujer en estado de shock.

En la zona del tiroteo se halló una cartera de mujer, un arma de fuego y un reloj. Estos bienes pertenecerían al atacante Luis Gómez Ebra, de acuerdo a información policial. El arma de fuego había sido reportada por robo.

La Policía Nacional precisó que uno de los heridos tenía antecedentes tras ser intervenido por el delito contra el patrimonio. Los dos ciudadanos venezolanos fueron evacuados al Hospital Cayetano Heredia y están siendo atendidos en la sala de trauma shock por las múltiples heridas de bala.

Los peritos de criminalística llegaron al lugar para las diligencias de ley. Una cámara de seguridad cercana, ubicada en un centro comercial, captó el momento en que el ciudadano venezolano era perseguido por el otro atacante.

El 27 de septiembre el distrito de San Martín de Porres fue declarado en estado de emergencia junto a otros distritos de Lima y el Callao, debido a una ola de inseguridad ciudadana.