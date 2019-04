| Fuente: RPP

La suboficial PNP Kathyna del Pilar Blancas Calderón demostró cómo se reduce a una persona ebria que se resiste a una intervención policíal. El voluntario fue el expresidente 'Alejandro Choledo' y el escenario, el set del programa Conexión de RPP.

Blancas Calderón redujo el último fin de semana a una mujer en estado de ebriedad que la agredió cuando le pedía que baje del automóvil que manejaba durante un operativo en Lima. Esta acción fue destacada por el Ministerio del Interior y muy comentada en redes sociales. Este martes contó su experiencia a los oyentes de RPP.

Hacia el final de la entrevista, Blancas Calderón intervino a 'Choledo' en un operativo escenificado: "A mi nadies me va a reducir", "soy un expresidente del Perú, a mi no me vas detener", dice el 'exmandatario'

"Tenga cuidado con sus palabras por favor", "tiene que tener mucho cuidado, colaboré, vamos a la comisaría", responde la policía antes de voltear el brazo de 'Choledo´hacía su espalda y esposarlo.

Blancas Calderón contó en Conexión que como integrante del grupo Cobra de la Policía, está capacitada física y psicológicamente para este tipo de acciones.

"Estamos orientado a la búsqueda, rastreo y ubicación de delincuentes en todo tipo de modalidad [...] para mí ha sido algo rutinario. Es una cosa de todos los días y no solo con mujeres [...] también he llegado a reducir a un varón, pero luego ya se controló y cooperó", relató.