El video en el que se ve a Estuardo Benites Palomo amenazando con su arma al ciclista Robinson Grandin se volvió viral en redes sociales, donde se condenaba la actitud del conductor. RPP logró juntar a los protagonistas, que dieron por superado el incidente.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Sucamec canceló licencia de uso de arma de fuego a hombre que amenazó a ciclista en Miraflores

Estuardo Benites Palomo aseguró que entregará el arma a la Sucamec. | Fuente: RPP

La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) canceló la licencia de uso de armas de fuego de Estuardo Benites Palomo, conductor que amenazó a un ciclista que le increpó haberlo cerrado en la avenida del Ejército, en la jurisdicción de Miraflores.

“La Sucamec resuelve cancelar la licencia de uso de arma de fuego otorgada bajo la modalidad de defensa personal expedida a favor de Estuardo Agustín Benites Palomo”, se lee en la resolución, a la que RPP tuvo acceso.

Además, Sucamec requirió al conductor realizar el “internamiento definitivo del arma de fuego” en uno de los almacenes de la entidad en un plazo de 15 días hábiles.

En diálogo con RPP, Estuardo Benites Palomo aseguró que acatará la resolución de Sucamec y entregará el arma a la brevedad posible. “Es lo que corresponde”, indicó.

Como se sabe, en el video grabado por el ciclista Robinson Grandin -que se volvió viral en redes sociales-, se le ve increpándole a Estuardo Benites Palomo por presuntamente haberle cerrado el paso, tras lo cual el conductor amaga con sacar su arma de fuego.



¿Cómo ocurrió este incidente?

RPP logró juntar a los protagonistas de este incidente, quienes explicaron lo sucedido y dieron su versión de los hechos.

Robinson Grandin contó que todo comenzó en la avenida del Ejército, a la altura del estadio Niño Héroe Manuel Bonilla. Según dijo, fue cerrado por el automóvil conducido por Benites Palomo, por lo que decidió seguirlo para increparle su actitud.

“Entré como en un poco de shock y empecé a seguirlo. Hemos pasado por todo el malecón hasta que hemos llegado a la avenida Pardo con Comandante Espinar, ahí me le pego. (...) Hemos llegado al semáforo en rojo y ahí es donde me he bajado con mi celular para grabarlo y preguntarle cuál era su emergencia, porque casi me choca. Ahí es donde me muestra el arma y toma esa acción, que me deja un poco en shock”, relató.

Estuardo Benites, por su lado, aseguró que vio al ciclista siguiéndolo, pero no sabía que lo hacía para increparle su actitud al volante. Según su versión, pensó que iba a ser víctima de un asalto.

“Yo no me percato que al señor lo había fastidiado, lo había cerrado. Yo continué mi ruta y, al percatarme que me estaban siguiendo con un vehículo, me pongo un poco inquieto, alerta”, indicó.

“Cuando el señor me continuó siguiendo, entonces, yo enciendo más mis alarmas y digo ‘Caramba, aquí me van a asaltar’. Obviamente, para eso, yo desconocía que el señor me estaba siguiendo porque me quería increpar. Me increpó, pero pensé que era una argucia para poder asaltarme, porque yo no tenía en mi mente que cinco minutos atrás yo lo había cerrado. Pensé que era una argucia”, sentenció.

Cabe mencionar que tanto Estuardo Benites Palomo como Robinson Grandin dieron por superado el incidente y se dieron un apretón de manos ante nuestras cámaras.