Delincuentes vestidos de policías asaltan a empresario y le arrebatan 40 mil soles en Madre de Dios

Las autoridades encontraron la camioneta que habrían usado los criminales para transportarte. Además hallaron armas y la ropa que usaron para hacerse pasar como policías.

Unos delincuentes, vestidos como policías, asaltaron a un empresario para llevarse 40 mil soles. Esto se dio el sector San Bernardo, en Puerto Maldonado, Madre de Dios.

La Policía Nacional informó que, tras conocer el caso, se realizó un operativo por varias zonas de la ciudad y encontraron cerca a la carretera Interoceánica una camioneta que habrían usado los criminales en su atraco. También encontraron la ropa que usaron para hacerse pasar como efectivos así como cinco fusiles semiautomáticos, AR 15, caserinas, más de 800 cartuchos e incluso una granada de guerra.

Por el momento, las autoridades continuarán con los operativos policiales para ubicar a estos sujetos y recuperar el dinero que se apropiaron del empresario.

El vehículo incautado fue trasladado a la DEPINCRI para las investigaciones correspondientes.