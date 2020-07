Sunedu inicia investigación a la Universidad San Juan Bautista por reinicio de clases presenciales en talleres y laboratorios

"La universidad no puede penalizar a los estudiantes que no cuenten con la capacidad de cumplir con los requisitos establecidos o no estén dispuestos a retornar a actividades presenciales. Además, la omisión o exceso de funciones de sus autoridades, así como el no cumplimiento del marco legal vigente, son consideradas como infracciones graves en el Reglamento de Infracciones y sanciones de la Sunedu"

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu)