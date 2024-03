Ciclistas realizan plantón en el óvalo Higuereta de Surco tras muerte de un hombre atropellado por custer

Lima Surco: Ciclistas realizan plantón en el óvalo Higuereta tras muerte de un hombre embestido por una custer

Un grupo de ciclistas realizaron este lunes un plantón en el óvalo Higuereta de Surco luego de que un hombre, que manejaba una bicicleta, fuera atropellado por un bus de transporte público en dicha zona.

Gisela Tuya, presidenta de Bicicleteando Perú, señaló que toda la comunidad ciclista exige justicia el joven y recalcó que los videos de las cámaras de seguridad demostraron que no hubo negligencia por parte de la víctima. También señaló que hasta el momento han muerto más de 200 personas desde 2019.

"Lastimosamente no es la primera vez. Pasan tantos accidentes y no sé hasta cuándo. ¿Qué debemos hacer? Tomar las calles es lo único que nos queda porque no sabemos qué hacer", manifestó a RPP.

Un ciclista perdió la vida esta mañana tras ser atropellado por un bus de transporte público en la avenida Benavides en Surco.

El accidente fue grabado por las cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo el ciclista cruzaba la transitada vía, pero el bus no bajó su velocidad, impactando al hombre y causando su muerte.

Surco: Ciclistas realizan plantón en el óvalo Higuereta tras muerte de un hombre embestido por una custer | Fuente: Difusión

Tenía multas vigentes

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó en sus redes sociales que la unidad responsable del accidente es de la empresa de transportes ‘Holding Real Express’, la cual será sancionada con una multa de S/ 20 600. Además, se constató que la cúster no tenía revisión técnica vigente y registraba multas de transporte por más de S/ 7 000.

El conductor, identificado como Israel Álvarez Bolívar, será inhabilitado definitivamente por la ATU para prestar el servicio de transporte público.