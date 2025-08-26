Últimas Noticias
ATU investigará choque de tres buses del Metropolitano y anuncia drásticas sanciones "si es que corresponde"

El suceso ha causado un colapso en las demás estaciones del Metropolitano.
El suceso ha causado un colapso en las demás estaciones del Metropolitano. | Fotógrafo: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Erick Reyes, vocero de la ATU, enfatizó que los buses cuentan con un control de velocidad, por lo que ello servirá como información para las investigaciones del accidente que dejó al menos 45 heridos.

ATU anuncia
ATU anuncia "sanciones drásticas" tras choque de tres buses del Metropolitano | Fuente: RPP

Erik Reyes, subdirector de operaciones de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), informó que la entidad prevé "drásticas sanciones" para quienes resulten responsables por el triple choque entre buses del Metropolitano en la estación Angamos y que dejó 45 heridos. No obstante, recalcó que todavía se desconoce cómo se originó este accidente vehicular.

"En tránsito normalmente siempre se dice que el que choca por atrás es el responsable, pero igual hay que iniciar las indagaciones correspondientes. La Policía está realizando su trabajo y nosotros, por nuestro lado, como ATU, vamos a realizar las indagaciones para esclarecer perfectamente este tema y sancionar drásticamente si es que lo corresponde", afirmó en declaraciones para el programa Las Noticias de RPP. 

Reyes enfatizó que los buses tienen un control de velocidad, por lo que ello servirá como información para las investigaciones que llevará la ATU. Además, enfatizó que el SOAT se activó de inmediato para cubrir a los heridos.

"Entiendo que los buses tienen un control de velocidad, pero como ya mencioné, eso está como investigación en desarrollo. Es la primera vez que se reporta en este sistema (del Metropolitano)", añadió. 

Un equipo de RPP pudo constatar que se trabaja en retirar los buses afectados por el choque con la finalidad de que se pueda restablecer el servicio. Al ser hora punta, hay una fuerte congestión vehicular en la zona.

Algunos heridos fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa.
Algunos heridos fueron trasladados al hospital Casimiro Ulloa. | Fuente: Ministerio de Salud
Informes RPP

Día del Café Peruano: el reto de conquistar el mercado local e internacional

El cuarto viernes de agosto de cada año, celebramos el Día del Café Peruano, una fecha que rinde homenaje al esfuerzo de más de 2.800.000 caficultores y que, además, recuerda el reto pendiente: conquistar al consumidor peruano y abrirse paso en el mercado internacional. Conoce los detalles en el siguiente informe elaborado por RPP en colaboración con el Instituto Peruano de Economía.
Informes RPP
Informes RPP
00:00 · 00:00

