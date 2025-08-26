Surquillo: al menos 30 heridos tras choque de tres buses del Metropolitano en la Estación Angamos [VIDEO]

El accidente ocurrió cuando uno de los buses impactó con otro que realizaba el descenso y abordaje de pasajeros en la estación y, por alcance, un bus más se vio involucrado en el choque.

Al menos 30 heridos tras choque de tres buses del Metropolitano en la estación Angamos

Al menos 30 personas resultaron heridas la noche de este martes tras el choque de tres buses del Metropolitano en la Estación Angamos, en el distrito de Surquillo.

El accidente se produjo cuando uno de los buses se había detenido en la dirección de norte a sur de la Estación Angamos para el descenso y abordaje de los pasajeros, cuando otro bus impactó la parte trasera del que estaba detenido. Por alcance, un bus más se vio involucrado en el choque.

Una de las pasajeras del bus que estuvo involucrado en este accidente comentó que al menos cinco personas dentro de su bus resultaron con sangrado por la fuerza del impacto.

“El bus frenó en seco y toda la gente nos hemos ido hacia adelante y se ha roto todo el parabrisas. Realmente no sé qué ha pasado. Se han llevado como cinco personas que han sangrado y hay como dos o tres más con golpes en la cabeza”, dijo.

Atención de emergencia

Hasta el lugar fueron derivadas al menos 10 unidades de los Bomberos para la atención y traslado de los heridos. Varios de estos fueron llevados a centros médicos de la zona, mientras que otros fueron atendidos en la berma de la vía exclusiva del Metropolitano.

Desde la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao indicaron que tras este accidente se activó el protocolo de emergencia y que su personal, en coordinación con los bomberos y el SAMU ya brinda atención a las personas heridas.

La ATU informa sobre un accidente que involucró a tres unidades del Metropolitano a la altura de la estación Angamos. De inmediato se activó el protocolo de emergencia. En estos momentos, nuestro personal, en coordinación con los bomberos, brinda atención a las personas heridas. pic.twitter.com/dvZn1rjpiB — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) August 27, 2025