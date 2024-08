Comerciantes del Mercado N° 1 de Surquillo denuncian que desconocidos tomaron centro de abastos

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima "No sabemos qué es lo que está pasando", dijo un comerciante del Mercado N° 1 de Surquillo

Los comerciantes del Mercado N° 1 del distrito de Surquillo denuciaron que al menos cinco sujetos ingresaron durante la madrugada al local, retiraron al vigilante, y se refugiaron dentro. | Fuente: RPP

Los comerciantes del Mercado N° 1 del distrito de Surquillo denuncian que en horas de la madrugada de este martes desconocidos tomaron el centro de abastos, ubicado en la intersección de la avenida Paseo de la República con el jirón Luis Narciso de la Colina.

Según indicaron a RPP, al menos cinco sujetos ingresaron aproximadamente a las 2:40 am al local, retiraron al vigilante, y se refugiaron dentro tras cerrar las puertas del mercado.

"Hemos advertido en nuestras cámaras de seguridad y hemos venido para saber quiénes estaban dentro del mercado. Entonces, hemos pedido que, por favor, nos diga alguien o salga un representante que está adentro. Ahorita acaban de decir que eran municipales y serenazgo de Surquillo. Nosotros ya no entendemos ni tenemos la razón de por qué nos han cerrado el mercado, por qué no nos dejan ingresar al mercado", dijo uno de los comerciantes.

Sin acceso a cámaras de seguridad

Además, negó haber recibido alguna notificación verbal o escrita sobre el cierre del mercado. Precisó que desde el ingreso irregular de deconocidos al mercado se han apagado las cámaras de seguridad del centro de abastos.

"La municipalidad, cualquier cosa que haga, debe hacerlo dentro de un marco de la legal. Hasta ahorita no hay ninguna información y no hay ni siquiera en la puerta un comunicado, un letrero o de qué se trata el cierre o por qué se trata el cierre. Son más de seis de la mañana y no sabemos qué es lo que está pasando", expresó.

La puerta principal del Mercado N° 1 de Surquillo permanece con sus puertas y rejas cerradas, mientras decenas de comerciantes aguardan en los exteriores. Asimismo, en el lugar se observa la presencia de tres patrulleros de la Policía Nacional del Perú.