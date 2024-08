Comas: fue liberado bombero tras permanecer detenido más de 24 horas en la Comisaría Universitaria

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Fue liberado finalmente el bombero Juan Turín tras permanecer detenido más de 24 horas en la Comisaría Universitaria, en el distrito limeño de Comas.



En vísperas, alrededor de las 08:00 a.m., la unidad del Cuerpo de Bomberos que conducía fue impactada por una motocicleta, a la altura del óvalo Naranjal, cuando regresaba a su base después de atender un accidente de tránsito en Lima Norte.



El conductor del vehículo menor fue trasladado a una clínica local por presentar graves lesiones, mientras que Turín, de 31 años, fue llevado a la mencionada dependencia policial.



“El trato de los policías ha sido bueno, pero el procedimiento que tienen que cumplir es muy horrible. Me hizo sentir como un criminal, porque básicamente me han enmarrocado, pero entiendo que es un procedimiento y no lo han hecho con mala fe”, explicó a RPP.



“La diligencia ha sido bastante larga”

Juan Turín agradeció el apoyo recibido de sus colegas de diversas comandancias departamentales y compañías de bomberos. “También he tenido soporte de abogados del Cuerpo [de Bomberos]”, indicó.



Los bomberos de Lima Norte habían pedido a las autoridades agilizar las diligencias, a fin de aplicar las respectivas pruebas para que Juan Turín y la unidad vuelvan a estar operativos.



“La diligencia ha sido bastante larga”, añadió Cristian Montenegro, comandante de la compañía de bomberos 161 de Los Olivos.