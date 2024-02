Dueños de una ferretería sufren dos atentados con explosivos en menos de una semana en Surquillo

Lima Dueños de una ferretería sufren dos atentados con explosivos en menos de una semana

Las cámaras de seguridad captaron a la persona que dejó el explosivo esta madrugada. | Fuente: Difusión

Los dueños de una ferretería de Surquillo sufrieron dos atentados con explosivos en menos de una semana, sembrando el pánico en todo el vecindario.

El primer ataque ocurrió el pasado sábado, 17 de febrero, cuando un presunto extorsionador se acercó al negocio, ubicado en la avenida Aviación, y colocó una bombarda.

La explosión no causó heridos ni víctimas mortales, pero el fuerte estruendo provocó pánico entre los vecinos, que vieron interrumpida su tranquilidad.

Luego, esta madrugada, se registró el segundo atentado: una persona con capucha negra se acercó al automóvil de los dueños de la ferretería, estacionado en el frontis de su casa y dejó un potente explosivo.

La detonación causó severos daños en el vehículo, aunque afortunadamente sin dejar heridos. Sin embargo, el objetivo del ataque era claro: sembrar el terror en los dueños del negocio.



Descartan extorsiones

Uno de los dueños de la ferretería, visiblemente consternado, aseguró que no ha recibido amenazas ni pedidos de dinero por los presuntos extorsionadores.

“Lo único que he recibido es un mensaje de terror. No he recibido ninguna amenaza. El sábado, en mi local de ferretería, tiraron una bombarda que no causó mucho daño y hoy pasa esto”, manifestó.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para comenzar las investigaciones. Las pesquisas buscan determinar el tipo de explosivo utilizado, pero también se busca identificar a la banda detrás de estos atentados.