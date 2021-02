El auto cayó sobre el techo de calaminas de una vivienda en Villa María del Triunfo. | Fuente: RPP Noticias

Una familia salvó de morir este viernes luego de que un taxi cayera sobre el techo de su vivienda, ubicada en una bajada del jirón Puruchuco en la zona de Tablada de Lurin, distrito de Villa María del Triunfo.

El accidente ocurrió esta mañana cuando el vehículo Nissan Sentra se desplazaba por la cuadra 6 de ese jirón, su conductor perdió el control del vehículo y este cayó sobre el techo de calaminas de la vivienda de la señora Soriana Raymundo, quien vive con sus dos hijas y cinco nietas.

Según comentó a RPP Noticias, ella justo acababa de dejar su dormitorio cuando escuchó el ruido que provocó la caída del auto. Afortunadamente no había nadie dentro del cuarto al momento del accidente.

“El carro se cayó a mi cuarto y todas mis cosas las ha destruido. Yo he salido de mi cuarto desesperada porque pensé que era un robo”, indicó.

Piden muro de contención

La señora sostuvo que esta es la tercera vez que un vehículo cae en su vivienda, debido a que no cuentan con un muro de contención en la parte superior de la vía, por donde pasan los vehículos. Al respecto, su hermano dijo que ya han presentado una solicitud al municipio, pero hasta ahora no reciben respuesta.

“Nosotros pedimos que nos pongan el muro de contención ¿Por qué no han continuado con los muros de contención hasta arriba? Ya se han mandado las solicitudes, pero como nosotros no tenemos esos recursos para movilizarnos no nos hacen caso”, dijo.

El vehículo quedó obstruyendo la salida de la vivienda, por lo que la señora y sus familiares tuvieron que improvisar una escalera por el hueco que dejó este para poder salir. Una grúa llegó poco después para retirar el auto.

Si bien no hubo ningún herido, la familia de la señora Raymundo sufrió pérdidas materiales entre ellas su cama, un televisor y la laptop con la que sus nietas realizan su educación a distancia, por lo que piden ayuda a las autoridades y que les den una solución con el problema del muro de contención.