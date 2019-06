Sunedu denegó licencia de funcionamiento a la Universidad Privada Telesup. | Fuente: Foto: Sunedu

El pasado 30 de mayo la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) resolvió denegar el licenciamiento da la Universidad Privada Telesup. Tras conocerse esta decisión se viralizó una imagen que revelaba una precaria y falsa estructura en uno de los locales para aparentar tener una mayor cantidad de pisos.

La foto hace referencia al local de San Juan de Lurigancho, donde se encuentra un edificio de, aparentemente, siete pisos de los cuales tres eran falsos. Imágenes aéreas captadas durante la inspección que hizo la Sunedu pusieron en evidencia que se trataba de una estructura falsa.

En el informe de la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu se detalla que "no garantiza que su infraestructura existente cumpla con los estándares mínimos de seguridad debido a que las instalaciones en algunos locales no están debidamente adaptadas para brindar el servicio educativo".

Ente otras razones se apunta que Telesup “no tiene una propuesta educativa consistente y claramente definida que sustente las diferentes modalidades de estudio que ofrece a través de sus 42 programas”. Asimismo, el centro “no cuenta con información exacta respecto a la cantidad de horas lectivas, créditos y tipo de estudio”.

Local de la Universidad Telesup en San Juan de Lurigancho. | Fuente: Sunedu

La estructura falsa en el local de la Universidad Telesup en San Juan de Lurigancho. | Fuente: Sunedu

La estructura falsa en el local de la Universidad Telesup en San Juan de Lurigancho. | Fuente: Sunedu

Problemas de infraestructura



Para este local de San Juan de Lurigancho la universidad remitió información donde se presenta a un estudiante de pregrado de noveno ciclo, de su programa de Ingeniería Civil, bajo la denominación de "jefe de obras" de los trabajos de infraestructura que se realizan en este local".

Como es de esperarse, el personal de la Sunedu advirtió que este personal "no cuenta con el perfil profesional para ocupar algún cargo que demande realizar funciones de personal responsable en la ejecución de obras de infraestructura y asumir la responsabilidad que ello conlleva".

Durante la inspección al local de La Victoria se encontraron columnas que interrumpen la circulación en las aulas, dificultan la visibilidad de los alumnos y obstaculizan las rutas de evacuación. Estas estructuras, además, no figuran en los planos de señalización y evacuación presentados durante la diligencia.

Este local también cuenta con una losa deportiva en el último piso del edificio pese a no existir evidencia de que se haya calculado la sobrecarga adicional que genera. Para los evaluadores de la Sunedu, esto constituye "un posible riesgo" de colapso en caso de que la losa supere la sobrecarga programada en el diseño estructural original.

Por estas razones, el informe de la Dirección de Licenciamiento de la Sunedu señala que Telesup no cuenta con una adecuada gestión para el mantenimiento de su infraestructura, equipamiento y mobiliario. Asimismo, la universidad no garantiza que su infraestructura existente cumpla con los estándares mínimos de seguridad.

También se señala que la universidad "no cuenta con una adecuada gestión" para el manejo de residuos sólidos y líquidos peligrosos que genera en sus instalaciones. Además, sus protocolos de seguridad "no cuentan con la identificación y evaluación" de los riesgos asociados a las actividades que se desarrollan en sus laboratorios y talleres. A esto se suma que durante la inspección "no garantizó que la opción alternativa para el suministro de agua y desagüe con la que cuenta para algunos de sus locales se encuentre de acuerdo a la normativa".

La Sunedu advierte que Telesup no tiene presupuesto para el mantenimiento. | Fuente: Sunedu

Durante la inspección se advirtieron problemas de infraestructura. | Fuente: Sunedu

Durante la inspección se advirtieron problemas de infraestructura. | Fuente: Sunedu

Durante la inspección se advirtieron problemas de infraestructura. | Fuente: Sunedu

Una columna en plena aula dificultaba la circulación y visibilidad. | Fuente: Sunedu