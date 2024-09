"Toda la crisis del país es un tema de gestión", señala el empresario peruano Carlos Añaños en foro económico

El empresario participó del foro ‘Liderazgo Empresarial Activista: Factor clave para el desarrollo del país’, en el que se refirió a las diversas problemáticas de nuestro país, las cuales atribuyó a un mal desempeño en gestión por parte de los funcionarios.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Declaraciones del empresario Carlos Añaños.

El empresario peruano Carlos Añaños señaló este lunes que la crisis actual que afronta nuestro país en diversos ámbitos son resultado de una gestión ineficiente por parte del Estado, por lo que dijo esperar que en las próximas elecciones se vote por personas con experiencia para gestionar.

Durante el foro ‘Liderazgo Empresarial Activista: Factor clave para el desarrollo del país’, el empresario se refirió a diversas problemáticas de nuestro país como la falta de educación, salud o la misma corrupción, las cuales dijo parten de la mala gestión de los funcionarios.

“Para mí toda la crisis del país es un tema de gestión, porque no se construyen hospitales, por qué no se gestiona bien, por qué no se construyen escuelas, porque no se gestiona bien, por qué no se cura a los enfermos, porque se roban la plata, porque no se gestiona bien”, sostuvo.

En esa línea, el empresario se refirió al próximo proceso electoral y señaló: “Ojalá no nos pase que en las próximas elecciones elijamos a alguien que no ha manejado un carrito sanguchero en su vida y cree que puede manejar esta gran nación”.

RPP participó del foro 'Liderazgo Empresarial Activista'

En el evento organizado por Capitalismo Consciente Perú, en el que líderes empresariales y expertos discuten el rol crucial del sector privado en la transformación y desarrollo del país, también participó RPP y su conductor Fernando Carvallo, quien destacó este espacio por buscar soluciones a la crisis actual.

Asimismo, señaló que, desde 2015, RPP realiza una cobertura especial sobre la situación electoral del país denominada ‘El poder en tus manos’, mediante la cual se promueve la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

"Desde entonces y antes de cada campaña, hemos dado la palabra a todos los sectores dentro del espectro democrático y hemos buscado que, quienes nos escuchan y oyen, comprendan mejor lo que está en juego”, dijo.