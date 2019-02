Todo lo que se sabe sobre la fiesta en la que 'Poly' Ávila y Claudia Meza denuncian que fueron drogadas

Más testimonios se sumaron tras la denuncia de Ávila. | Fuente: Composición

El pasado 6 de febrero, la argentina Paula Ávila denunció a través de su cuenta en Instagram haber sido drogada cuando se encontraba en una fiesta que se realizó en la popular playa de Asia. Según su versión, la fiesta fue organizada por ‘chicos realitys’. Tras su testimonio, distintas versiones de lo ocurrido y una segunda denuncia salieron a la luz.

Esta es la cronología del caso.

4 de febrero: La denuncia

El deportista y ‘chico reality’ André Castañeda denunció en el programa de ‘Magaly TV La firme’ que el pasado 26 de enero se llevó a cabo una fiesta en una casa de playa en el balneario de Asia. En el programa señaló que una de sus amigas la llamó para pedirle ayuda, pues afirmaba que en la reunión -donde estaban varios 'chicos reality'- la habrían drogado.

Castañeda dijo que varias chicas estaban en esa situación y que este mismo hecho se produce casi todos los fines de semana.

5 de febrero: 'Poly' sale al frente

La argentina ‘Poly’ Ávila rompió su silencio y, a través de su cuenta de Instagram, dijo que ella fue la que pidió ayuda a su ex pareja André Castañeda.

''Hago este video porque se están especulando muchas cosas. El viernes 26 fui a una reunión con amigos, donde había gente conocida y que no conocía, donde algún momento me empecé a sentir mal, me asusté. Me contacté con André (Castañeda) para que me vaya a buscar'', dijo la ex participante de 'Combate'

''Me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetamina. No sé quién fue, no sé en qué momento pasó'', agregó la argentina. Según su versión, la anfetamina se la habrían colocado en pastilla dentro de su bebida.

Tras ello, la modelo señaló que dejará el tema en manos de su abogado.

El 6 de febrero, se dio a conocer que el Ministerio de la Mujer iba a brindar el apoyo necesario a la modelo.

"Hoy nosotros tratamos el tema con el Ministerio de la Mujer, que nos ha prometido que mañana va a acompañarla (a Poly Ávila) hacer la denuncia respectiva", expresó la periodista Magaly Medina en su programa.

7 de febrero: Nicola Porcella se pronuncia

Castañeda brindó más detalles de lo ocurrido durante la fiesta y señaló que el también modelo y empresario uruguayo Ignacio Baladán auxilió a Ávila durante su presunta intoxicación.

"Cuando yo tengo comunicación con Ignacio, él me dice que él estaba en la parrilla, que no había estado en la zona de los tragos, que él había estado cocinando y que no había tomado nada. Lo que también me dijo es que no le gustaba lo que estaba pasando y con sus palabras me dijo que eso era una mierda y que prefería irse de acá", reveló.

Por otro lado, el 'chico reality' Nicola Porcella se pronunció sobre el caso de la argentina a través de un comunicado en Instagram. "Lamento muchísimo que se hayan generado situaciones tan delicadas que podrían atentar contra la integridad de muchos de los que estuvimos. Considero fundamental una investigación profunda que permita identificar a los responsables de los hechos denunciados públicamente por una de las víctimas", escribió.

8 de febrero: difuden conversaciones por WhatsApp

La modelo evita realizar mayores comentarios sobre lo sucedido la noche de la fiesta. Sin embargo, Castañeda difundió en el programa de Magaly la conversación que mantuvo con la argentina durante el proceso de la presunta intoxicación.

En los audios difundidos la modelo dice no saber de quién era la casa donde se encontraba: "No sé, no sé. Me recogieron en mi casa, pero acá tomamos normal un vaso de whisky y estamos todos drogados", le dice.

Ante la pregunta de quién la habría drogado, 'Poly' Ávila sostiene: "Nadie sabe nada, no sé quién nos puso la droga, estamos todos iguales".

13 de febrero: La segunda denuncia

Cinco días después, otro testimonio salió a la luz. La modelo y Miss Perú Trujillo Claudia Meza (21) dijo que también fue drogada durante la fiesta.

Meza Rosas acudió hasta la comisaría de Asia para sentar su denuncia. La presidenta del certamen Miss Perú, Jessica Newton, confirmó que la joven estaba brindando su testimonio en la dependencia policial. Además, aplaudió que haya tenido la valentía de hacerlo y le expresó todo su respaldo.

En conversaciones con Atv, Newton pidió que todas las chicas que estuvieron en la fiesta presenten su denuncia. "Quería decirles a todas las chicas que denuncien porque todos sabemos lo que pasó ese día. Habían muchas chicas que estaban mal, que las habían drogado”, reveló en el set de Magaly Medina.

16 de febrero: Nicola Porcella da su versión en EVDLV

El ex integrante de 'Esto es Guerra' Nicola Porcella estuvo presente en el programa de Beto Ortiz 'El Valor de la Verdad' en donde habló sobre el caso de la fiesta. El modelo negó haber drogado a la argentina.

Porcella contó que a raíz de la denuncia, el canal América TV decidió acabar su contrato 'hasta que resuelvas tu problema". Asimismo, dijo que sospechó de la colocación de drogas en las bebidas de Poly Ávila y Claudia Meza, pero que todo se realizó en un área segura de la casa de su amigo Faruk Guillén, a quien conoce hace más de 10 años.

"Yo a esa casa he ido varios veranos. No es una casa que se alquiló para la fiesta, es propiedad de él. Nos hemos juntado ahí porque es lo más cerca de poder irnos a una casa en Asia", expresó.