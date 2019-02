La modelo argentina Poly Ávila, participante de un programa concurso de la televisión, se pronunció en Instagram tras las declaraciones de su compañero André Castañeda, quien aseguró ─en el programa "Magaly TV La Firme"─ que fue drogada en una fiesta organizada por reconocidas figuras de programas 'reality'.

"Hago este video porque se están especulando muchas cosas. Evidentemente, el viernes 26 de enero fui a una parrillada con amigos, donde había gente que conocía y que no conocía, y en un momento me empecé a sentir mal. Me contacté con André [Castañeda] para que me vaya a buscar. Me hice un examen toxicológico y dio positivo en anfetaminas. No sé quién fue ni en qué momento pasó", sostuvo la modelo en su cuenta de Instagram.



Poly Ávila rompió su silencio tras grave denuncia que involucra a chicos 'reality'. | Fuente: Instagram

¿TOMARÁ ACCIONES LEGALES?

Poly Ávila señaló que no tomó acciones legales inmediatamente porque no sabía cuál era el proceso correcto a seguir y prefirió consultar con su abogado.

"Me puse en contacto con mi abogado porque una a veces no sabe qué es lo correcto y qué no lo es. No sabes si te van a juzgar. Pero ya estamos con el tema legal, nadie más que yo quiere encontrar a la persona que me hizo esto", manifestó.

Finalmente, señaló que este tema es "muy grave" y quiere que sirva para que "la mujeres tengan más cuidado" al salir a un reunión".

"No somos nosotras las que tenemos que estar cuidándonos al salir a una reunión o parrilla, pero a veces no hay gente que piensa como uno y pasan estas cosas. Gracias por la preocupación de todos y esto va a seguir adelante de manera judicial", concluyó.

LA DENUNCIA

Como se recuerda, a inicios de semana André Castañeda, amigo de Poly Ávila, declaró para el programa "Magaly TV: La Firme", que la madrugada del 27 de enero tuvo que conducir desde su domicilio en Surco hasta el balneario de Asia para socorrer a su compañera, quien lo llamó tras "sentirse mal".

"Lo primero que me dijeron fue: 'Ayúdame que me han drogado'. El tiempo que me iba tomar a mí llegar hasta allá, que era aproximadamente una hora, podían pasar muchas cosas. Yo sabía que lo que pasaba era un peligro inminente", dijo Castañeda en el programa de Magaly Medina.