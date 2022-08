Transportistas formales están a favor de fiscalización sobre límites de seguridad, asegura vocero de gremio

Los conductores no podrán exceder los 30 km/h en calles y jirones (antes era 40 km/h), y los 50 km/h en avenidas (antes era 60 km/h). | Fuente: Andina

David Mujica, vocero de los gremios de transporte público, lamentó que no se haya informado a la población adecuadamente sobre los nuevos límites de velocidad que ha entrado en vigencia a partir de este lunes. Enfatizó que las autoridades han tenido un año para hacerlo, pero ni siquiera han colocado nueva señalética en Lima y Callao.

"Nadie está en contra de la fiscalización, es necesaria, útil para toda la ciudanía e incluso transportistas. El punto no es ese, sino el decreto supremo que se dictó en el 2021. Hubieron 180 días para adecuar el marco legal y 365 días para implementar, pero eso no ha pasado. Lima sigue exactamente igual que el año pasado, Callao lo mismo porque continuamos con la misma señalética, no se hicieron puntos de capacitación ni se ha publicitado como deberia", manifestó.

En diálogo con la "Rotativa del Aire edición Noche" de RPP, el vocero de los gremios de transporte público señaló que la responsabilidad de estas falencias recaen en el MTC, ATU y la Policía Nacional. Además, advirtió que los efectivos encargados de fiscalizar la velocidad no cuentan con los aparatos debidamente calibrados para tal fin.

"Este decreto señala que las autoridades competentes pueden establecer límites diferentes, entonces la pregunta es ¿Quién sabe cuáles son los límites diferentes y dónde se publicita esto? lo que tiene que haber es más señalética porque lo que está pasando es que se pongan papeletas y los aparatos que fiscalizan no están calibrados correctamente. Aqui la responsabilidad directa es del MTC, la Policía Nacional y la ATU, este último debió hacer una campaña y tuvieron que preocuparse", enfatizó.

Por otro lado, cuestionó que las autoridades del transportes continuen sin afrontar una batalla contra la informalidad del sector como son las combis piratas. Señaló que San Juan de Lurigancho es el distrito más afectado porque los corredores morados no se dan abasto para satisfacer la demanda.



"Aquí le corresponde a la ATU para sancionar a estos vehículos, pero solo se han dedicado a sancionar al transporte formal con papeletas", explicó.

Multas por exceder nuevos límites de velocidad

La Municipalidad Metropolitana de Lima anunció que, desde hoy, iniciará la fiscalización de los nuevos límites de velocidad en su jurisdicción. Las multas por infringir las normas se castigarán hasta con el 50 % de una UIT, es decir S/2 300.

La imposición de multas está a cargo de la Policía Nacional del Perú que ya las viene aplicando de forma gradual a nivel nacional.

Ahora, según la norma emitida por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los conductores no podrán exceder los 30 km/h en calles y jirones (antes era 40 km/h), y los 50 km/h en avenidas (antes era 60 km/h).

También se modificó los límites de velocidad en carreteras que cruzan centros poblados o viviendas ubicadas de forma continua o dispersa parcialmente, zonas escolares u hospitales. En zonas comerciales: 30 km/h; en zonas residenciales: 50 km/h; y en zonas escolares / hospitales: 30 km/h.