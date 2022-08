Ciudadanos de Chiclayo piden mayor señalización para aplicar sanciones por límites de velocidad. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Abraham Ibáñez

Desde este lunes 15 entró en vigor la normativa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que regula los límites de velocidad en calles jirones y avenidas, con el fin de reducir los accidentes de tránsito.

La norma precisa que los conductores no podrán exceder los 30 km/h en calles y jirones (antes era 40 km/h), y los 50 km/h en avenidas (antes era 60 km/h). De lo contrario serán multados con montos que llegan a los 2 mil 300 soles o la cancelación de licencias.

El especialista de la Dirección Nacional de Seguridad Vial del MTC, Gabriel Legua manifestó que la disposición se hace necesaria debido a la gran cantidad de accidentes, con consecuencias fatales que se reportan todos los meses.

"Más de tres mil muertes al año se registran en el país por accidentes de tránsito. De estos uno de cada tres corresponden a exceso de velocidad. En este primer trimestre del presente año ya se han registrado mil 500 muertes y para septiembre se espera llegar a los seis mil fallecidos", reveló.

Precisó también que entre el 2010 y el 2021 más del 30% de accidentes de tránsito fueron ocasionados por el exceso de velocidad y el 62% de los fallecidos, corresponden a usuarios vulnerables como transeúntes, niños, ancianos, ciclistas, ciudadanos que se desplazan por calles, jirones y avenidas, por ello la importancia de la normativa.

¿Qué tanto ha funcionado la propuesta?

Pero ¿Qué tanto ha funcionado y que dicen los estudios respecto a la reducción de velocidad?, ¿Ha permitido esto disminuir los accidentes en la zona urbana? el especialista en transporte, Bernabé Bejarano de la municipalidad de lima, opina lo siguiente.

"De acuerdo con algunos estudios del Banco Mundial el reducir la velocidad de 60 a 50 kilómetros por hora ha logrado reducir en un 40% la cantidad de fallecidos y de acuerdo a la organización Mundial de la Salud el haber reducido de 40 a 30 kilómetros en jirones y calles ha reducido hasta en un 80% la probabilidad que una persona fallezca", enfatizó.

Los nuevos límites de velocidad empezaron a ponerse en práctica en Lima, pero ¿Cuál es el panorama al interior del país?

Juan Vásquez, dirigente de los transportistas de taxis de Chiclayo, región Lambayeque manifestó que la norma no funcionaría en la ciudad porque existe una mala señalización.

"En Lambayeque hay una deficiente señalización tanto horizontal como vertical. Y también los semáforos que están mal sincronizados. Entonces esa es ya una tarea municipal para que pongan cámaras de vídeo para medir la velocidad", indicó.

Además, remarcó que no se han capacitado a los transportistas y no se han entregado los medios logísticos para que la policía y los fiscalizadores controlen la velocidad de las unidades.

"Pero a ello también debería tratarse de ver que a la policía y a los fiscalizadores se les entregue implementos sofisticados para poder hacer la medición de los excesos de velocidad de cada vehículo", precisó.

En Piura, existe una vía en la zona urbana llamada avenida Sanchez Cerro, que los conductores han denominado "La esquina de la muerte", porque más de 60 transportistas han sufrido un accidente, de de los cuales 30 fallecieron y, pese a ello, no se han colocado reductores de velocidad, comenta Julio Farfán Correa, presidente Federación de Transporte Multimodal de Piura y representantes de la Asociación de Mototaxistas.Bite-Arcas de las municipalidades se llenarán

"En lenguaje de la vía es la señalización. Hasta el día de hoy no existe allí una reducción de velocidad en esa avenida. Donde los vehículos corren hasta 80 kilómetros por hora. Y no reducen la velocidad y vienen dándose esos accidentes. Mientras que los gobiernos locales, regionales, provinciales y distritales no establezcan bien los instrumentos técnicos validos para nosotros respetar esto, creo que va a ser una norma que solo va a llenar las arcas de las municipalidades"

¿Cuál es el sentir de los usuarios?

Un pasajero de Piura opina que esta norma permitiría ordenar mejor el servicio público de transporte.

"Mientras que se reduzca la velocidad mejor va a conducir el conductor, con más responsabilidad. Sino que hay muchos conductores conducen por conducir. Tienen licencia vencida. La verdad, en la vía púbica conducen saliéndose de los límites de velocidad, porque, porque no tienen vocación de servicio", opinó.

Del mismo modo, transportistas de Trujillo, región La Libertad consideraron necesaria una mayor difusión de los nuevos límites de velocidad y una mejor señalización de las vías ya que con esto la norma sí podría funcionar adecuadamente.

"Está correcto, esta excelente esta medida para bajar la velocidad y para que bajen los accidentes también. Está muy bien. Yo estoy de acuerdo con eso”, indicó un conductor.

Otro tema importante es que, desde el Ministerio de Transportes y Comunicciones (MTC), se viene exhortando a las municipalidades que implementan los mecanismos de control de velocidad. Pedro Olivares, director de Seguridad Vial, explica el trabajo que deben realizan las municipalidades.

"Las municipalidades son responsables de hacer la implementación de la señalización, sensibilización y del control respectivo y para ello cada municipalidad conoce su realidad. Conoce las vías donde va a hacer el control y pues tienen que hacer las difusiones correspondientes"

Olivares detalló que hay ciudades importantes del país, donde se han iniciado trabajos preliminares para esta normativa, pero que se necesita más esfuerzos para hacer cumplir la norma.

"Nos interesa mucho que hagan el desarrollo y la implementación de la norma. Estamos hablando de la ciudad de Arequipa, Cusco, Trujillo, Piura que sin bien es cierto han avanzado parcialmente, pero todavía no es una política integral como está ocurriendo en Lima y Callao"

La norma se irá aplicando poco a poco, a lo largo del país, ya que su espíritu no es regular el caos vehicular, sino reducir considerablemente la cifra de accidentes de tránsito que dejan consecuencias fatales todos los días.







