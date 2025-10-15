Transportistas salieron a circular con normalidad en Lima pese a convocatoria de paro y movilización

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este es el panorama en Puente Nuevo. | Fuente: RPP / Jesús Ortiz

Los transportistas de Lima y Callao han salido a laborar con normalidad este miércoles, 15 de octubre; pese a la convocatoria de paro y movilización de distintos colectivos sociales.

Equipos de RPP se han desplegado en distintos puntos de la capital, encontrando que buses, cústeres y combis de transporte público circulan con total normalidad.

En el paradero de Puente Nuevo, en el límite de los distritos El Agustino y San Juan de Lurigancho; nuestro reportero Jesús Ortiz informó que la afluencia de unidades de transporte -tanto formal como informal- es fluida, por lo que no se registran aglomeraciones de pasajeros.

“Se decía que iba a haber un paro, pero hasta el momento todo está yendo con normalidad, todo con total normalidad”, comentó un ciudadano.

Desde la plaza Dos de Mayo, en el Cercado de Lima, la reportera de RPP Claudia Huamantingo señaló que circulan con asiduidad buses, cústeres y combis de distintas líneas.

En este punto, tampoco se observa aglomeración de pasajeros en los paraderos. No obstante, sí se aprecia un fuerte despliegue policial, a fin de evitar cualquier inconveniente.



Combis y cústeres de distintas empresas circulan con normalidad por la plaza Dos de Mayo. | Fuente: RPP / Claudia Huamantingo

Gremios decidieron no acatar paro

Cabe recordar que el pasado sábado, 35 representantes de gremios de transporte urbano formal se reunieron con el presidente José Jerí en Palacio de Gobierno para ratificar acuerdos a los que ya se habían llegado con el anterior gobierno, orientados a combatir la ola de extorsiones que sufre el sector.

Entre estos acuerdos, estaba declarar en emergencia el transporte público y la creación de una unidad especial dedicada a combatir a las organizaciones criminales que atentan contra este gremio.

En dicha reunión, participaron dirigentes como Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional del Transporte (CIT); Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra); Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano (CTU); y Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores del Perú. Al término del encuentro, varios dirigentes anunciaron que no apoyarán el paro.

De hecho, ayer, martes, los gremios de transporte formal emitieron un comunicado conjunto en el que confirmaron que este 15 de octubre realizarían sus actividades con normalidad.