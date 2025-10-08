Últimas Noticias
Un incendio afecta a una vivienda multifamiliar en La Victoria: se reportan dos heridos y 11 unidades de bomberos

Los bomberos informaron que el incendio ya ha sido confinado, pero existió el riesgo de las llamas alcanzarán a un inmueble contiguo que funciona como almacen de telas.

Un incendio reportado desde el distrito La Victoria afecta a una vivienda multifamiliar de dos pisos cerca del cruce de los jirones Italia y América. La emergencia es atendida por unas 11 unidades de bomberos y hasta el momento se han evacuado de la zona del siniestro a dos personas heridas.

En comunicación con RPP, el jefe de la 4 jefatura departamental Lima Centro de los bomberos, Fredy Rivera, dijo que los heridos fueron evacuados en ambulancias del serenazgo del distrito y uno de ellos presenta quemaduras de segundo grado.    

El oficial de bomberos informó que el incendio ya ha sido confinado, pero existió el riesgo de las llamas alcanzaran a un inmueble contiguo que funciona como almacen de telas, un material inflamable que pudo haber provocado que el fuego se extendiera. 

Noticia en desarrollo... 

