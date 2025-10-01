Callao: incendio redujo a cenizas seis casas en un asentamiento humano de Ventanilla

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Seis viviendas quedaron reducidas a cenizas tras un incendio de gran magnitud registrado en el asentamiento humano Ampliación A4, en el distrito chalaco de Ventanilla.

De acuerdo con la versión de los afectados, el fuego se habría iniciado luego de que uno de los propietarios prendiera fuego dentro de su inmueble, lo que provocó que el incendio se extienda y arrase con las demás casas.

"Él ha hecho adentro su limpieza, lo ha puesto adentro y adentro lo ha quemado, adentro en su patio. Eso ha terminado por expandirse, claro, y se han quemado todas las casas. Son seis: acá hay tres y abajo también hay tres. Son seis viviendas", manifestó una de las testigos.

Al lugar, llegaron varias unidades del Cuerpo General de Bomberos, que, tras varias horas y con apoyo de los vecinos, lograron controlar las llamas.

Vecinos piden apoyo a las autoridades

Según las autoridades, no se registraron heridos y los daños fueron solo materiales. Los vecinos, entre ellos niños y adultos mayores, se encuentran durmiendo a la intemperie y piden que les brinden una ayuda urgente.

"Pido a las autoridades que, por favor, hagan llegar las carpas, la ayuda necesaria a nuestros vecinos, porque los vecinos han quedado en nada, han quedado al aire", indicó uno de los vecinos.

Al cierre de este informe, la Policía Nacional se encuentra en la zona para iniciar las investigaciones y determinar las causas del siniestro. Los vecinos piden celeridad y que los responsables sean debidamente sancionados.