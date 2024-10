"Un millón de viviendas quedarían destruidas o inhabitables" en Lima y Callao con sismo de magnitud 8.8, advierte experta

Al cumplirse 50 años del terremoto del 3 de octubre de 1974, Lourdes Giusti, decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú, alertó que cerca del 70 por ciento de todas las viviendas en el país están construidas sin asistencia profesional.

Un millón de viviendas de Lima y del Callao quedarían destruidas o inhabitables en caso de ocurrir un sismo de magnitud 8.8, advirtió Lourdes Giusti, decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú al cumplirse 50 años del terremoto del 3 de octubre de 1974.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, la arquitecta tomó datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del 2017 para un eventual escenario sísmico "muy fuerte". En aquel año la población de Lima consistía en más de diez millones de habitantes con más de tres millones de viviendas.

"Destruidas: 353 496, la tercera parte. Inhabitables: 623 882. Entonces, estamos hablando que en Lima y Callao solamente tendríamos un millón de viviendas destruidas o inhabitables. Esto sobre tres millones trescientas un mil. Es decir, la tercera parte. De las viviendas en Lima Metropolitana y Callao estarían inhabilitadas, inhabitables", dijo.

Construcción de viviendas sin asistencia

Lourdes Giusti alertó que cerca del 70 por ciento de todas las viviendas en el país están construidas sin asistencia profesional.

"Lima, 79 por ciento; Arequipa, 66 por ciento; Piura, Huancayo, Chiclayo, Ica, entre 70 por ciento y 71 por ciento informal. ¿Qué significa? Que son viviendas autoconstruidas sin una asistencia técnica. Entonces, de pronto, puede ser que una familia construye su vivienda de ladrillos con gran esfuerzo, pero mal construida. No tuvo las columnas necesarias, de repente el muro no está confinado, no está amarrado. No es lo mismo hacer, pues, una casa de ladrillos en un en un terreno firme que en una ladera", expresó.

La decana nacional del Colegio de Arquitectos del Perú también señaló que en el Centro Histórico de Lima tiene 1997 inmuebles con un valor monumental o con un valor histórico, de acuerdo con datos de Prolima. "Estas edificaciones tienen muchas restricciones para ser puestas en valor", alertó.

Para Lourdes Giusti faltan políticas para subsidiar lo que se llama la vivienda interés social o de vivienda de interés social priorizada para un adecuado plan de desarrollo urbano.

"Nuestros países vecinos, Colombia, Chile, Ecuador, tienen una gran ley de desarrollo urbano, la ley de suelos, que regula desde los años 90. ¿Y sabe cuándo hemos tenido nosotros una ley en el Perú que regule esto? El año 2021. La ley de desarrollo urbano sostenible, ley 31313", manifestó.