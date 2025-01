Un policía mató de un balazo a un perro rottweiler en San Juan de Lurigancho en presunta defensa propia

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima SJL: un policía mató de un balazo a un perro rottweiler

Un efectivo de la Policía Nacional mató a un perro rottweiler en el jirón Kotosh, en San Juan de Lurigancho (SJL), en circunstancias que son motivo de investigación.

Fuentes policiales consultadas por RPP indicaron que el agente aseguró que abatió al can en defensa propia. Sin embargo, Nery Torres, la dueña del animal, dio una versión contraria.

La mujer contó que sacó a pasear a su mascota, como todas las mañanas; cuando se encontraron con el policía, que salía de su casa.

“Yo le digo ‘No te espantes, porque el perro no hace nada’, pero él, de un de repente, como un desquiciado, saca su arma y le dispara a sangre fría. El perro no le ha hecho nada. No le ha mordido nada”, refirió.

Según su versión, en el pasado, el policía la había amenazado con matar a su mascota, hecho por el que -sostuvo Torres- se llegó a disculpar con un familiar.

“Ya había amenazado varias veces, pero yo le advertí ‘Si haces esas cosas, te denuncio’. (...) Se había disculpado con mi yerno, dijo que no estaba en sus cabales”, indicó la dueña.



En investigación

Peritos de criminalística y representantes del Ministerio Público llegaron al lugar, para recabar información en torno al caso.

En tanto, el agente que mató al perro fue trasladado a la Comisaría PNP de Zárate, donde permanecerá detenido por 48 horas, mientras se realizan las diligencias.

El policía será investigado por el presunto delito de maltrato animal, que contempla penas de hasta cinco años de prisión.